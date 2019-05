Biennale Venezia | al via la 58esima edizione

Biennale di Venezia : è pronta la cornucopia di Christian Holstad : Un’installazione site specific di quattro metri d’altezza, una cornucopia - simbolo di fortuna e di abbondanza - di rifiuti plastici: prodotta interamente con rifiuti plastici, l’opera dell’americano Christian Holstad è scivolata sul Canal Grande per fermarsi davanti all'Università Ca' Foscari, a Venezia, dove sarà esposta dal 9 all'11 maggio, per poi passare dal 12 maggio al 12 giugno nel cortile dell’ateneo. “Consider yourself as a guest ...

Peter Halley porta alla Biennale di Venezia il suo concetto di eterotopia : Il sociologo Michel Foucault ha definito l’eterotopia come uno spazio differenziato e delimitato, creato per uno scopo preciso, che si rispecchia e si definisce come alterità dagli spazi quotidiani. Ed è proprio a partire da questo concetto che, nell'ambito della 58a Biennale di Venezia, l'artista Peter Halley ha elaborato la sua personalissima installazione: presentata dall'Accademia di Belle Arti di Venezia e ...

Il pozzallese Giuseppe Fratantonio alla Pro Biennale di Venezia : E' stata inaugurata a Venezia la Pro Biennale e tra gli artisti che espongono c'è anche il pozzallese Giuseppe Fratantonio con "The Gate"

Al via vernice 58/A Biennale Venezia : ANSA, - Venezia, 7 MAG - Con la vernice ai Giardini e all'Arsenale, Venezia torna ad essere il più grande museo a cielo aperto d'arte contemporanea. La 58/A Biennale d'arte, firmata da Ralph Rugoff, "...

Alla Biennale di Venezia il relitto del naufragio descritto da Cristina Cattaneo : Da Augusta Alla Biennale. Il relitto del naufragio avvenuto la notte del 18 aprile 2015 a cento chilometri dalle coste libiche è stato trasportato a Venezia per un progetto artistico ideato dall'artista Büchel. In "Naufraghi senza volto" Cristina Cattaneo, medico legale e membro del Labanof, ripercorre le fasi del duro lavoro di riconoscimento di quasi mille cadaveri, morti durante il naufragio.Continua a leggere

Tutta l’arte alla Biennale di Venezia : Continuano a proliferare biennali in ogni parte del mondo ma ce n’è una che dal lontano 1895 mantiene indisturbata il primato: la Biennale di Venezia (dall’11 maggio al 24 novembre, www.laBiennale.org). È passato più di un secolo da quando la mostra si teneva nel Palazzo delle Esposizioni, costruito per l’occasione nei Giardini del sestiere di Castello. E ancora oggi la Signora di tutte le biennali gode di ottima salute. Le ragioni della sua ...

Biennale di Venezia 2019 : cosa vedere : Hrafnhildur Arnardóttir / Shoplifter, Nervescape V, Queensland Art Gallery of Modern Art, Brisbane, 2016Natasha Harth“Chromo Sapiens”, installazione di Shoplifter. Padiglione Islanda, Spazio Punch, Giudecca E anche questa volta Hrafnhildur Arnardóttir, aha Shoplifter, userà i capelli, il marchio di fabbrica della sua ossessione e della sua arte, iniziata vedendo la nonna riporre una ciocca dei suoi in un cassetto, per ricordo. Ne porta a ...

Dal negozio di tatuaggi di Roma alla Biennale di Venezia : Marco Manzo espone le sue opere : ... l'esaltazione della donna proveniente da una cultura globale che deve fungere da monito e da esempio: in un mondo globalizzato, non si può accettare la violenza, non si deve tollerare il silenzio. ...

Il Padiglione dell'Algeria alla Biennale di Venezia 2019 - Artribune : ... …, Eppure, sono questi artisti che illuminano i cittadini con la loro percezione e la loro invenzione estetica della forma e del colore, mostrando così la visione con cui affrontano il mondo". LE ...

La Biennale si fa labirinto - come i vicoli di Venezia : Venezia, indiscusso centro cartografico del Rinascimento, è come un labirinto che nei secoli ha affascinato e ispirato l'immaginazione di tanti creativi, da Jorge Louis Borges a Italo Calvino, e non è un caso se l'autore, tra gli altri, de “Il barone rampante”, “Il cavaliere inesistente” e “Lezioni

Padiglione dell'Azerbaigian alla 58. Esposizione Internazionale d'Arte " La Biennale di Venezia La realtà virtuale : "La realtà virtuale" affronta temi che riguardano la politica e la realtà di oggi. Per la mostra "La realtà virtuale" gli artisti presentano progetti, installazioni e sculture multimediali. Zeigam ...