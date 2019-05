Il ristorante italiano non serve i deputati di estrema destra dell’AFD

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Cinque alti dirigenti del partito diAFD - il partito ditedesco impegnato in una strenua battaglia contro l'immigrazione e persino negazionisti dell'Olocausto - si sono visti rifiutare una prenotazione alberlinese Bocca di Bacco. Alexander Gauland e Jörg Meuthen, i due leader del partito, insieme alla co-presidente deial Bundestag Alice Weidel, a Bernd Baumann e al portavoce Christian Lueth due sere fa volevano andare a cena nel, ma alla richiesta di prenotazione arrivata via e mail i manager hanno replicato: "Non serviamo i politici e i loro dipendenti che discriminano le persone sulla base della loro origine, opinione, religione, posizione politica e colore della pelle".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...