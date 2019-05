Belen Rodriguez e Stefano De Martino Gli impegni li tengono lontani ma oggi

Stefano De Martino : ‘La separazione da Belen Rodriguez? Un fallimento’ : La separazione da Belen Rodriguez? Per Stefano De Martino “è stata una tragedia, un fallimento. Non sapevo cosa sarebbe avvenuto, non potevo prevedere se sarebbe stato definitivo, ma io ho lavorato molto per ritrovare una serenità”. Il ballerino, oggi conduttore televisivo a Made in Sud e commentatore radiofonico di The Voice of Italy, intervistato da I’m Magazine torna con la memoria al 2015 quando lui e la ex moglie Belen ...

Belen Rodriguez - weekend in casa con Stefano : il 'clan' di amici e parenti sembra sparito : sembrano lontanissimi i tempi in cui la casa milanese di Belen Rodriguez era il ritrovo di tutti i suoi amici e parenti: da quando la showgirl è tornata ufficialmente insieme a Stefano De Martino, il via vai nella sua abitazione si è notevolmente ridotto. Lo scorso fine settimana, ad esempio, l'argentina ha trascorso il sabato e la domenica con il marito e Santiago: i tre si sono divertiti a cucinare, a ballare e a guardare la televisione ...

Belen Rodriguez - dedica ad Elodie per il suo compleanno : "Sei speciale" : Belen Rodriguez ed Elodie sembrano essere amiche per la pelle. Come rivela Today, la showgirl argentina e la cantante di Nero Bali sono state immortalate qualche giorno fa in un locale di Milano in occasione del compleanno dell'artista.Proprio per omaggiarla per il suo compleanno, Belen ha dedicato su Instagram ad Elodie - che per l'occasione si era fatta fotografare in topless sul popolare social network - la canzone Amore avrai, ...

Belen Rodriguez ritorna sexy su Instagram ma i follower la attaccano : Non piace ai follower la nuova sexy clip di Belen Rodriguez che in camicetta e minigonna di pelle nera si fa riprendere su Instagram nell'atto di aprire la porta di casa per accogliere un ospite. Le ...

Gossip : Belen Rodriguez fa gli auguri ad Elodie citando un brano scritto da Emma Marrone : Continua a gonfie vele l'amicizia tra Elodie Di Patrizi e Belen Rodriguez: dopo essere stata paparazzate sottobraccio a Milano, le due sono tornate al centro del Gossip per un inaspettato scambio di dediche su Instagram. L'argentina ha deciso di fare gli auguri di compleanno alla cantante postando nelle "Stories" la canzone "Amore avrai", che è stata scritta da Emma Marrone quando era la sua produttrice e coinquilina. Belen sorprende Elodie sul ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : matrimonio-bis e secondo figlio in arrivo? : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e questa non è più una notizia. La conduttrice e showgirl argentina e il ballerino e conduttore napoletano, oramai, non si nascondono più nemmeno sui social network, sui quali si scambiano reciproci messaggi d'amore.Recentemente, il conduttore di Made in Sud, in un'intervista concessa al settimanale Gente, ha anche dichiarato che, tornando insieme alla moglie e madre di suo figlio ...

Belen Rodriguez - il padre rispunta su Instagram dopo il dramma : Il padre di Belen Rodriguez spunta nuovamente su Instagram dopo il dramma che aveva colpito la famiglia qualche mese fa. Era quasi Natale quando sulle prime pagine di tutti i giornali di gossip era stata diffusa la notizia del ricovero di Gustavo, l’amatissimo papà di Belen. L’uomo, che vive in un lussuoso appartamento di via Brera, in pieno centro a Milano, aveva iniziato ad urlare contro i passanti e a lanciare degli oggetti in ...

Belén Rodriguez e Stefano De Martino : nuovo matrimonio e secondo figlio : Assodato che Belén Rodríguez e Stefano De Martino sono ufficialmente tornati insieme (con tanto di bacio social diventato virale nel giro di un attimo), bisogna però capire quali sono i progetti futuri della coppia: beh, pare che i due vogliano rinnovare i voti nuziali – risposarsi, quasi – e mettere in cantiere un fratellino o una sorellina per Santiago, ovviamente anche lui coinvolto direttamente nel riavvicinamento dei suoi. ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sposi di nuovo? Leggi l’indiscrezione : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo che hanno ufficializzato il ritorno in love, pare che vogliano bruciare le tappe d’amore per recuperare gli anni persi, quelli della distanza e dei ripensamenti. Infatti la... L'articolo Belen Rodriguez e Stefano De Martino sposi di nuovo? Leggi l’indiscrezione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen Rodriguez : nozze 'bis' con Stefano a Ibiza o Napoli e un altro figlio (RUMORS) : Grandi progetti in vista per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: stando a quello che racconta "Spy" nel suo ultimo numero, la ritrovata coppia starebbe seriamente pensando ad un matrimonio bis e ad allargare la famiglia. I gossip che riporta la rivista, infatti, sostengono che la showgirl e il ballerino si sarebbero riscoperti talmente innamorati da voler rinnovare la promessa che si sono fatti nel 2013, magari quest'estate in una location da ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si - ri - sposano? : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme, per gioia loro, del piccolo Santiago e dei fan. Ma soprattutto per il loro figlio. Insieme sono una forza, una famiglia gioiosa e serena. E ...

Belén Rodriguez a Stefano De Martino : «Tu mi piaci proprio tanto» : Stefano De Martino e Belén Rodriguez in Marocco (con Santiago)Stefano De Martino e Belén Rodriguez in Marocco (con Santiago)Stefano De Martino e Belén Rodriguez in Marocco (con Santiago)Stefano De Martino e Belén Rodriguez in Marocco (con Santiago)Stefano De Martino e Belén Rodriguez in Marocco (con Santiago)Stefano De Martino e Belén Rodriguez in Marocco (con Santiago)Stefano De Martino e Belén Rodriguez in Marocco (con Santiago)Stefano De ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - messaggi d'amore social : Innamorati come il primo giorno che si sono conosciuti, dietro le quinte di Amici. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a regalare abbracci, sorrisi e baci social come ai tempi d'oro, quando riempivano le prime pagine di tutti i tabloid nazionali.Direttamente dalla lunga vacanza a Marrakech, la showgirl si è lasciata andare ad una nuova dichiarazione d'amore nei confronti dell'ormai non più ex marito: “Tu mi piaci proprio ...