Beautiful | trame dal 12 al 18 maggio | Steffy stringe un patto con Bill | Ridge furioso

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 12 al 18 maggio 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 12 a sabato 18 maggio 2019: Liam vede il ciondolo con la spada degli Spencer al collo di Steffy e le chiede spiegazioni. Lei trova la cosa ironica, visto che lui ha deciso di lasciarla per stare con Hope. Ridge rimprovera Hope per la gravidanza, ma Brooke interviene e prende le difese di sua figlia. Ridge non accetta l’idea che Steffy possa sposare Bill e vuole cercare di ...

Beautiful - trame fino al 12 maggio : Steffy accetta di sposare Bill - Ridge sopreso da Zoe : Sorprendenti colpi di scena accadranno nelle puntate di Beautiful in onda dal 6 al 12 maggio su Canale 5. Se Steffy deciderà di stringere un patto con Bill, Ridge rimarrà ammaliato da Zoe, la stalker di Emma. Infine Hope e Liam avranno un incontro ravvicinato alla Forrester Creations. Beautiful: incidente alla sfilata Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda da lunedì 6 a domenica 12 maggio su Canale 5, svelano che Emma ...

Beautiful - trame americane : Thomas vuole conquistare Hope : La nota telenovela Beautiful riserva come sempre entusiasmanti spoiler. Una delle novità delle prossime puntate in onda negli Stati Uniti riguarderà Sally Spectra e Wyatt Spencer. Negli ultimi appuntamenti, Flo Fulton, l'ex fidanzata di Wyatt, appena arrivata in città ha scoperto che il suo ex all'epoca si era allontanato senza darle dei chiarimenti a causa di alcuni problemi negli affari di Quinn da sbrigare a Las Vegas, nonostante ciò ha ...

Beautiful - trame : Steffy e Liam in ansia per Kelly - Hope ha un problema con la gravidanza : Anticipazioni di Beautiful che spiazzeranno i telespettatori di Canale 5. Nelle puntate di giugno, Steffy e Liam vivranno ore drammatiche a causa della salute di Kelly mentre Hope si preoccuperà moltissimo quando noterà delle perdite ematiche durante la gestazione. Beautiful: la figlia di Steffy e Liam sta male Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse presumibilmente a giugno su Canale 5, si soffermano su Steffy, Liam e ...

Beautiful - Steffy vuole rinunciare a Liam : anticipazioni trame dal 5 all’11 maggio : Come ogni settimana, proseguono sulla rete ammiraglia di Mediaset le trame e gli intrighi di Beautiful, la soap opera per eccellenza del mondo della tv (proprio a livello internazionale). Prosegue il triangolo amoroso tra Liam, Steffy e Hope: il giovane si trova tra i due fuochi rappresentati dalle due donne. Steffy gli ha già dato un figlio, Hope è incinta di lui e Liam non sa bene a che santo votarsi. Di seguito le trame di tutti gli episodi ...

Beautiful - trame americane : Hope propone a Flo un lavoro alla Forrester Creations : I telespettatori italiani di Beautiful ancora non conoscono il personaggio di Flo Fulton, che farà la sua entrata in scena su Canale 5 solo fra qualche mese, fingendo di essere la madre biologica di Phoebe/Beth. Negli Stati Uniti invece questa new entry continua a ottenere ampio spazio, tanto da essere catapultata in molte delle storyline del momento. Oltre ad essere portatrice del più grande segreto della soap (ovvero lo scambio di culle ...

Beautiful - trame americane : Shauna attratta da Ridge - Katie non si fida di Bill : Shauna sarà al centro delle nuove puntate di Beautiful, in onda attualmente in America. La madre di Flo, infatti, metterà in crisi il rapporto tra Bill e Katie ed il matrimonio tra Brooke e Ridge grazie al suo spiccato fascino. Beautiful: l'arrivo di Shauna a Los Angeles Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda attualmente in America, svelano che Shauna Fulton metterà gli occhi addosso a Ridge. Come saprete la donna arriverà ...

Beautiful - trame americane : Liam a Parigi da Steffy - Hope si avvicina a Thomas : Anticipazioni di Beautiful all'insegna dei colpi di scena. Se nelle puntate italiane Hope e Liam stanno per diventare marito e moglie, in America la loro storia d'amore sarà messa in pericolo da Thomas e dal ritorno di Steffy a Los Angeles. La partenza di Liam Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate andate in onda ultimamente in America, svelano che Liam deciderà di lasciare Los Angeles. Il figlio di Bill, infatti, raggiungerà ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 5 all’11 maggio 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 5 a sabato 11 maggio 2019: Bill, dopo aver saputo che il Liam aspetta un bambino anche da Hope, spera di approfittare della situazione per riprendersi Steffy. Emma apre la sfilata ma, quando scorge Zoe, per seguirla travolge una modella che si infortuna. Zoe allora indossa l’abito della modella, riscuotendo un enorme successo. Bill mostra a Steffy le foto che testimoniano un abbraccio ...

Beautiful - trame al 4 maggio : Zoe smascherata da Xander - Sally scagionata : Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Beautiful e relative alle puntate che andranno in onda da domenica 28 aprile a sabato 4 maggio su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Al centro delle vicende il caso legato alle minacce postate sul sito di Hope for Future e che avevano visto il licenziamento di Sally Spectra accusata in un primo tempo di esserne l'autrice. Nei nuovi episodi si scoprirà invece che la stalker non è ...

