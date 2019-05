Barzagli | festa con gli anni sbagliati | ironia social sugli scudetti

corrieredellosport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) ROMA - Avrà fatto un tuffo nel passato Andrea, nonostante i 38compiuti oggi, quando ha visto nello spogliatoio della Juve i coriandoli, i palloncini colorati e la torta di compleanno ...

silv9907 : RT @dreaminhogwarts: I ragazzi hanno organizzato nello spogliatoio una festa con tanto di palloncini per l'ultimo compleanno di Andrea Barz… - alexbianconero8 : RT @tuttosport: #Juve, festa a sorpresa per #Barzagli. Ma i compagni sbagliano gli anni... ?? ?? - tuttosport : #Juve, festa a sorpresa per #Barzagli. Ma i compagni sbagliano gli anni... ?? ?? -