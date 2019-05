calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Clamorosa vittoria del Liverpool contro il, la sconfitta inLeaguesul futuro di Ernesto. L’allenatore è stato messo alla graticola dalla stampa spagnola, è legato da un contratto fino al 2020 maessere allontanato al termine della stagione. I tifosi chiedono la sua testa delusi dall’atteggiamento della squadra, secondo alcuni sondaggi effettuati dai media sportivi spagnoli èil principale responsabile dell’eliminazione inLeague. Il presidente del Barça Josep Maria Bartomeu ha preso tempo a proposito del futuro di. “Ora siamo tutti emozionati per l’eliminazione. Dobbiamo risollevarci il morale perchè c’è ancora finale di Coppa del Re da giocare. Saranno giorni difficili per tutti, ma dobbiamo alzare la testa”. Siquindi ...

CalcioWeb : #Barcellona, l'eliminazione in Champions potrebbe avere effetti catastrofici su #Valverde - Mattia36o : RT @MusticaG: Alcuni tifosi del #Barcellona avrebbero contestato #Messi dopo l'eliminazione di ieri sera. Basta questo. #LiverpoolBarcellon… - SantoViglianesi : Ok gli sfottò per l'eliminazione...ieri è andata com'è andata per il #Barcellona...ma #Messi è indiscutibile a prescindere..!!! -