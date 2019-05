Banca Generali | nel primo trimestre utile netto a 66 | 6 milioni

Banca Generali - utile 1° trimestre a 66 - 6 milioni secondo migliore di sempre : Banca Generali chiude il 1° trimestre con un utile netto in crescita del 36% a 66,6 milioni di euro , realizzando il secondo miglior trimestre di sempre.I risultato peraltro incorpora anche un impatto ...

Banca Generali - un tris d'eccellenza : Gli investimenti nell'economia reale consentono di avvicinarsi al territorio e agli imprenditori ed esprimono potenzialità di ritorni molto interessanti diversificando il rischio dalle variabili di ...

SPIRIT OF PEACE DI BOTTEGA ALLA Banca GENERALI : BANCA GENERALI Private Milano dedica a BOTTEGA spa un evento a tema in cui verrà presentata la case history della cantina trevigiana. Un appuntamento per il 9 maggio, a Palazzo Visconti, a Milano, nel ...

'Un Campione per amico - Banca Generali' : le interviste - realizzate da Messina in Diretta [Video] : Le interviste realizzate da www.MessinainDiretta.it, nella mattina della giornata di giovedì 11 aprile in piazza Duomo a Messina, in occasione della manifestazione… 'Banca Generali - Un ...

Banca Generali - lo short selling di AQR Capital Management : AQR Capital Management, dalla data del 10 aprile, ha mantenuto la posizione ribassista su Banca Generali allo 0,89%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.

Golf – Italian Pro Tour Banca Generali Private : al via l’80° Campionato Nazionale Open Dailies Total1 : Al Golf Nazionale l’80° Campionato Nazionale Open Dailies Total 1 e la prima edizione del Campionato Nazionale Femminile Open Dailies Total 1 aprono la nuova stagione dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private Il Campionato Nazionale Open Dailies Total 1, il più longevo torneo Italiano nato nel 1935 e giunto all’80ª edizione, si svolgerà dal 10 al 13 aprile sul percorso del Golf Nazionale, a Sutri (VT), e sarà ...

Un Campione per amico : Banca Generali presenta 20esima edizione : Un Campione per amico: vent'anni di sport nelle piazze italiane per coinvolgere i più giovani con giochi, animazioni e socializzazione.

Banca Generali - Kepler conferma "buy" dopo dati raccolta marzo : Si muove in frazionale rialzo il titolo Banca Generali , che scambia in salita dello 0,43% a fronte del timido calo mostrato dal principale paniere FTSE MIB. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno ...

Banca Generali - nel trimestre raccolta netta supera 1 - 4 milioni di euro : Positiva la raccolta di marzo per Banca Generali , per 536 milioni di euro con un'accelerazione rispetto ai mesi precedenti in termini di volumi e con ritorno di interesse per i prodotti di risparmio ...

Banca Generali : Un Campione per Amico sbarca a Messina : "Banca Generali - Un Campione per Amico", la più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo.

Generali - MedioBanca presenta lista CdA : Mediobanca ha presentato una lista di 13 candidati per il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. la cui nomina è all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata ...

Generali - MedioBanca conferma Galateri e Donnet : Si va verso la conferma di Gabriele Galateri di Genola e Philippe Donnet al vertice delle Assicurazioni Generali , il primo come presidente e il secondo come amministratore delegato. Lo si evince ...

Giornate Fai : per una gita a Milano apre lo storico Palazzo Pusterla con Banca Generali : Sabato 23 e domenica 24 marzo, in concomitanza con le Giornate del Fai, con l'apertura straordinaria dello storico Palazzo Pusterla a Milano, sede di Banca Generali. Banca Generali si affianca al FAI -...

Fai e Banca Generali : viaggio tra le bellezze d'Italia aspettando le Giornate di Primavera : Torna la bella stagione, torna anche l'ormai tradizionale appuntamento con le Giornate Fai di Primavera, nell'ambito delle quali il Fondo Ambiente Italiano rinnova il proprio impegno ad aprire le porte di oltre mille luoghi solitamente chiusi al pubblico. Un'iniziativa che si estende in più di 400 città italiane e che, per il sesto anno consecutivo, vedrà anche la collaborazione tra Fai e Banca Generali: sabato 23 e domenica 24 marzo, per la ...