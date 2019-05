Bambini non vaccinati alla materna | una denuncia a Gorizia

Oxfam : due miliardi di persone non hanno accesso ai farmaci. Solo nel 2017 sono morti tre milioni di Bambini : Nel 2017, più di tre milioni di bambini sono morti perché non avevano accesso a vaccini e farmaci di base. È questa la misura del costo, spesso insostenibile, delle cure mediche. Al mondo, sono circa due miliardi le persone che non possono permettersi neanche quelle essenziali. Una disuguaglianza che colpisce soprattutto i paesi più poveri, ma che impatta anche in Italia, dove il costo dei farmaci rappresenta il 20% della spesa sanitaria ...

L’anagrafe italiana non trascriverà gli atti stranieri che riconoscono la filiazione del genitore non biologico di Bambini nati dalla gestazione per altri : La Corte di Cassazione ha stabilito che le anagrafi italiane non possono trascrivere gli atti stranieri che riconoscono il rapporto di filiazione tra un bambino nato grazie alla gestazione per altri e il suo genitore non biologico. Dunque le coppie

Vaccini : preside denunciato per aver permesso la frequenza scolastica a Bambini non immunizzati : A conclusione di un accertamento effettuato presso una scuola d’infanzia e primaria, i carabinieri del NAS di Latina, hanno denunciato il preside dell’istituto per aver ammesso alla frequenza scolastica numerosi bambini, di età compresa tra zero e tredici anni, risultati non vaccinati e quindi sprovvisti del requisito di accesso previsto dalle vigenti disposizioni. “I controlli dei NAS – si legge in una nota – sono ...

Grecia - Fubini : “Non ho voluto scrivere che dopo la crisi sono morti 700 Bambini in più : sarebbe clava per gli antieuropei” : “Faccio una confessione, c’è un articolo che non ho voluto scrivere. Guardando i dati della mortalità infantile in Grecia mi sono accorto che facendo tutti i calcoli con la crisi sono morti 700 bambini in più di quanti ne sarebbero morti se la mortalità fosse rimasta quella di prima della crisi. La crisi e il modo in cui è stata gestita ha avuto questo effetto drammatico e ci sono altri dati che confortano questa mia conclusione, ...

Torino - “maltrattava Bambini di prima elementare minacciandoli per non farli raccontare” : arrestata maestra 45enne : Maltrattava i bambini di prima elementare a Torino intimando di non riferire nulla a casa e minacciandoli di gravi conseguenze. Con questa accusa si trova da giovedì agli arresti domiciliari una maestra di 45 anni che, secondo chi indaga, ha commesso violenze psicologiche e fisiche a scuola. L’ipotesi è che la donna abbia tenuti i medesimi comportamenti anche in precedenza in scuole diverse. L’indagine, durata alcuni mesi tra ...

Dai Bambini al “dopo di noi” : le ragioni del 5X1000 alla lega del filo d’oro per restituire un contatto con il mondo a chi non vede e non sente : Offrire un’accoglienza stabile alle persone adulte sordocieche per rispondere alla domanda impellente dei genitori sul “dopo di noi”, riabilitare un numero sempre maggiore di persone diminuendo le liste di attesa per le valutazioni del Centro Diagnostico e aumentando i posti disponibili per i bambini che devono impostare il prima possibile un trattamento educativo-riabilitativo personalizzato. Continuare ad estendere la presenza della lega del ...

Lego - i mattoncini anche in formato Braille per i Bambini non vedenti : Lego BrailleLego BrailleLego BrailleLego BrailleLego BrailleLego BrailleLego BrailleLego BrailleLego BrailleLego BrailleLego BrailleLego BrailleL’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che nel mondo ci siano 19 milioni di bambini con disabilità visive. Di questi circa un milione e quattrocentomila hanno una forma di cecità irreversibile. La maggior parte vivono in paesi in cui i supporti tecnologici, come gli audiolibri, sono inesistenti e ...

Napoli - l'attore della Paranza dei Bambini accoltellato ai baretti : 'Fiero di non essere scappato' : 'Non mi sono tirato indietro e ho reagito a testa alta'. Questa volta non è la frase tratta da un copione e non sta interpretando uno dei personaggi del film La Paranza dei bambini. Mentre pronuncia ...

Cantù - Salvini fa salire i Bambini sul palco : “No a quelli confezionati dall’Africa - non mi piace sostituzione di popoli” : “È questa l’Italia a cui stiamo lavorando, che i figli nascano in Italia e che non ci arrivino sui barconi dall’altra parte del mondo già confezionati”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, pronuncia queste parole a Cantù mentre chiama sul palco una madre con sei figli insieme ad altre famiglie accorse per il comizio del leader leghista: “C’è una certa sinistra che sostiene che dato che c’è una crisi demografica in Italia c’è bisogno ...

Sri Lanka - non è finita : Blitz nel covo dei kamikaze islamici - decine di morti - anche Bambini : Venerdì notte tre terroristi nella città costale di Kalmunai, in Sri Lanka, si sono fatti esplodere dopo essere stati rintracciati dalla polizia. Nell'esplosione sarebbero morte quindici persone, tra ...

La Coalizione italiana per lo stop ai Bambini soldato non c'è più : C'era una volta la Coalizione italiana per lo stop ai bambini soldato, un gruppo di nove associazioni che il 19 aprile del 1999 firmarono a Roma un documento per sancire l'obiettivo di “tutelare l'infanzia nelle condizioni di guerra e nei conflitti armati ed estendere le preoccupazioni a tutti gli abusi di cui sono vittime i bambini e le bambine”. Vent'anni dopo la sua istituzione, però, la Coalizione non c'è più: le sue associazioni continuano ...

Morbillo - Unicef : “Casi in aumento del 300%. 435mila Bambini non vaccinati in Italia. Cresce la disinformazione” : La denuncia arriva dall’Unicef: il Morbillo, dichiarato eliminato nel 2000, è tornato e ha ucciso nel 2017 circa 110mila persone, per lo più bambini. Quest’anno, secondo l’organizzazione dell’Onu, i casi di Morbillo sono aumentati del 300% rispetto all’anno scorso. Due dosi di vaccino sono essenziali per proteggere i minori dalla malattia. Ma in Italia ci sono almeno 435mila bambini non vaccinati: quinto posto tra i ...