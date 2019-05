Balotelli punge ancora Ronaldo | c’è ancora di mezzo Messi! -FOTO

Balotelli punge la Juve : “Messi è il più forte - non paragonatelo al 7 bianconero…” [FOTO] : Nella serata di ieri si è disputata la seconda semifinale valida per la Champions League, spettacolo incredibile tra Barcellona e Liverpool che hanno dato vita ad una partita bellissima. Netta vittoria per i blaugrana, 3-0 con un Messi strepitoso, partita comunque importante per i Reds che hanno giocato con grande personalità, solo le magie dell’argentino hanno fatto la differenza. E la domanda è sempre ricorrente, è più forte Messi ...

Balotelli punge la Juve : “Messi è il più forte - non paragonatelo al 7 bianconero…” : Nella serata di ieri si è disputata la seconda semifinale valida per la Champions League, spettacolo incredibile tra Barcellona e Liverpool che hanno dato vita ad una partita bellissima. Netta vittoria per i blaugrana, 3-0 con un Messi strepitoso, partita comunque importante per i Reds che hanno giocato con grande personalità, solo le magie dell’argentino hanno fatto la differenza. E la domanda è sempre ricorrente, è più forte Messi ...

Balotelli punge Ronaldo : “Per il bene del calcio - per favore non paragonatelo più al 7 della Juve” : Mario Balotelli punge Ronaldo: Mario Balotelli punge Ronaldo. L’ attaccante ex Inter e Milan, si esalta per la prestazione di Messi, autore di una fantastica doppietta in Barcellona-Liverpool, match valido per il turno di andata della semifinale di Champions League. Dopo la doppietta dell’ argentino, Super Mario posta su Instagram un mini video nelle storie in cui celebra la Pulce: “Fenomeno Messi! Per il bene del calcio, per favore ...