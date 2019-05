Autogrill alla conquista degli States | c' è l' accordo con American Airlines

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Pina Francone Il Gruppoentra nel settore dei servizi di food&beverage per le lounge della compagnia aerea in Nord Americadei cieli a stelle e strisce. Già perché l'operatore leader mondiale nei servizi di ristorazione per chi viaggia è entrato nel settore dei servizi di food&beverage per le lounge della compagnia aerea in Nord America. "S.p.A rende noto che attraverso la controllata HMSHost sarà il fornitore esclusivo per i prossimi cinque anni dei servizi di food&beverage nelle lounge aeroportuali diin tutto il Nord America, per un totale di 51 lounge in 25 aeroporti (24 negli Stati Uniti e 1 in Canada), incluse l’'s Flagship Lounge e le lounge Flagship First Dining e Admirals Club", si legge nel comunicato che annuncia l'. Dunque, si apprende anche: "HMSHost entra in un mercato che ...

