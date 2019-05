Austria | cuoco italiano indagato per corruzione forse per colpa del traduttore di Google

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Una vicenda curiosa, ma che potrebbe avere dei risvolti tutt'altro che piacevoli per l'uomo a cui è capitata, arriva dall', e precisamente da Innsbruck. Qui la scorsa estate venne fermato alla guida della sua automobile undi nazionalità italiana, il quale è residente in Alto Adige ma lavora appunto nel Paese confinante. Secondo quanto riportato sia dalla stampaca che da quella nostrana, il soggetto era alla guida in stato di ebbrezza e fu fermato dalla Polizia. Gli agenti, dopo aver constatato le condizioni in cui si trovava l'uomo, elevarono allo stesso una multa abbastanza salata e gli dissero che il veicolo doveva essere sottoposto a sequestro, come generalmente si fa in questi casi. L'uomo quindi avrebbe preso atto della situazione, e sul suo telefonino avrebbe scritto, secondo chi indaga, le seguenti parole: "Io pago bene". Ed è proprio da quel momento che ...

