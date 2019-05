ATP Madrid – Tsitsipas super all’esordio | Mannarino ko in due set

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : Nadal agli ottavi. Eliminato Del Potro : Nadal se la vedrà agli ottavi con lo statunitense Frances Tiafoe , numero 37 del mondo. Del Potro, ritorno con sconfitta Ritorno con sconfitta per Juan Martin Del Potro , numero 8 del ranking e ...

ATP 1000 Madrid : Fognini batte Millman 6-2 - 6-2 e vola agli ottavi : Fognini-Millman, la cronaca L'azzurro comincia bene e strappa il servizio al rivale nel suo turno inaugurale di battuta, gestisce bene la battuta e poi bissa il break nel settimo game, archiviando ...

ATP Madrid – Fognini non lascia scampo a Millman : l’azzurro vola agli ottavi : Fabio Fognini vola al terzo turno del torneo ATP di Madrid con estrema facilità: Millman ko in due set Secondo turno facilissimo per Fabio Fognini al torneo ATP di Madrid: il tennista azzurro, vincitore del torneo ATP di Montecarlo, ha mandato al tappeto in poco più di un’ora il suo avversario, Millman, sui campi in terra della capitale spagnola. Fognini, numero 12 del ranking ATP, ha trionfato con un doppio 6-2, dopo un’ora e ...

ATP Madrid – Nadal con scioltezza all’esordio : Auger-Aliassime ko in due set - staccato il pass per il terzo turno : Esordio facile per Nadal al torneo ATP di Madrid: il tennista spagnolo ha staccato il pass per il terzo turno mandato al tappeto il giovane Auger-Aliassime Rafa Nadal facile all’esordio al torneo ATP di Madrid: il tennista spagnolo ha mandato al tappeto il giovane Auger-Aliassime in un’ora e 39 minuti di gioco con un doppio 6-3. Il 18enne canadese ha dato del filo da torcere allo spagnolo, che è però riuscito ad avere la meglio ...

ATP Madrid – Del Potro si ferma al secondo turno : Djere trionfa in tre set : Si ferma al secondo turno l’avventura di Del Potro al torneo ATP di Madrid: il torneo argentino ha ceduto ai 16esimi al serbo Djere Niente da fare per Juan Del Potro nella capitale della Spagna: il tennista argentino è stato eliminato oggi al secondo turno del torneo ATP di Madrid dal giovane Djere. Il serbo ha avuto la meglio dopo tre set di gioco e ben due ore e 24 minuti trascorsi in campo. Il numero 8 al mondo ha tentato la ...

ATP Madrid – Wawrinka liquida Pella in due set : ‘Stanimal’ agli ottavi : Stan Wawrinka accede agli ottavi di finale dell’ATP di Madrid: il tennista svizzero supera Guido Pella in due set con il punteggo di 6-3 / 6-4 Novanta minuti, il tempo regolamentare di una partita di calcio, bastano a Stan Wawrinka per accedere agli ottavi di finale dell’ATP di Madrid. Il tennista svizzero, scivolato alla posizione numero 34 per i continui problemi fisici che ne hanno tormentato gli scorsi mesi, sembra essere tornato su ...

ATP Madrid – Nishikori batte un tosto Dellien : staccato il pass per gli ottavi : Nishikori fatica contro Dellien, ma stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP di Madrid Ha dovuto faticare parecchio, Kei Nishikori, nel secondo turno del torneo ATP di Madrid, in corso sui campi in terra della capitale spagnola. Il tennista giapponese, numero 7 del ranking ATP ha battuto in due set il boliviano Dellien in due set, con un doppio 7-5 dopo due ore e due minuti di gioco, staccando così il pass per gli ottavi di ...

ATP Madrid – Retroscena Nadal : “sto male da 18 mesi! Roland Garros? Non vincere alcun titolo…” : Rafa Nadal spiazza tutti con una particolare conferenza stampa a Madrid: lo spagnolo spiega di aver avuto diversi problemi di salute negli ultimi 18 mesi e di non aver problemi ad arrivare al Roland Garros senza vittorie Prima di esordire nell’ATP di Madrid contro Felix Auger-Aliassime, Rafa Nadal ha tenuto una particolare conferenza stampa nella quale ha dato alcune delucidazioni sulle sue condizioni fisiche. Lo spagnolo ha spiegato ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati di oggi (7 maggio). Completato il primo turno - iniziati i sedicesimi : Giornata ricca di incontri a Madrid per quanto concerne il torneo ATP Masters 1000 di Tennis: si è Completato il primo turno (12 incontri) e sono iniziati i sedicesimi (4 match), che si completeranno nella giornata di domani. Resta in gara per l’Italia il solo Fabio Fognini, dato che Marco Cecchinato è stato eliminato. Tra i big avanti anche Roger Federer e Novak Djokovic, che sono già agli ottavi assieme all’austriaco Dominic Thiem, ...

ATP Madrid – Sospiro di sollievo per Thiem - Opelka si ritira e regala all’austriaco gli ottavi di finale : Il tennista austriaco accede al turno successivo del torneo di Madrid, sfruttando il ritiro di Opelka avvenuto nel terzo set Dominic Thiem stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP di Madrid, il tennista austriaco sfrutta il ritiro di Opelka e accede al turno successivo. Sospiro di sollievo per il numero 5 del ranking, che prima perde il primo set per poi riagguantare il suo avversario nella seconda frazione. Dopo un game del ...

ATP Madrid - vince Fognini. Subito fuori Cecchinato. Avanzano Djokovic e Federer : Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, si è sbarazzato dello statunitense Taylor Fritz , numero 57 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'...

ATP Madrid – Federer non lascia scampo a Gasquet - King Roger vola agli ottavi senza faticare : Il tennista svizzero supera senza problemi il suo avversario francese, stendendolo con il punteggio di 6-2, 6-3 Roger Federer avanza senza fatica agli ottavi di finale del torneo ATP di Madrid, lo svizzero non lascia scampo a Richard Gasquet battendolo nettamente con il punteggio di 6-2, 6-3. Un match dominato dal numero 4 del ranKing, gestito senza patemi dall’inizio alla fine fino al punto finale, arrivato dopo soli 54 minuti di ...

ATP Madrid – Ferrer rimanda il ritiro : successo in 3 set su Roberto Bautista-Agut : David Ferrer rimanda il ritiro e trionfa all’esordio nell’ATP di Madrid: il tennis spagnolo supera i 3 set il connazionale Roberto Bautista-Agut Sarà l’ultimo torneo della sua carriera, per questo ci tiene a fare particolarmente bene. David Ferrer, arrivato nel main draw tramite wild card, trionfa all’esordio nell’ATP di Madrid battendo il connazionale Roberto Bautista-Agut in 3 set conclusi con il punteggio di 6-4 / 4-6 / 6-4.L'articolo ...