ATP Madrid – Retroscena Nadal | “sto male da 18 mesi! Roland Garros? Non vincere alcun

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati di oggi (7 maggio). Completato il primo turno - iniziati i sedicesimi : Giornata ricca di incontri a Madrid per quanto concerne il torneo ATP Masters 1000 di Tennis: si è Completato il primo turno (12 incontri) e sono iniziati i sedicesimi (4 match), che si completeranno nella giornata di domani. Resta in gara per l’Italia il solo Fabio Fognini, dato che Marco Cecchinato è stato eliminato. Tra i big avanti anche Roger Federer e Novak Djokovic, che sono già agli ottavi assieme all’austriaco Dominic Thiem, ...

ATP Madrid – Sospiro di sollievo per Thiem - Opelka si ritira e regala all’austriaco gli ottavi di finale : Il tennista austriaco accede al turno successivo del torneo di Madrid, sfruttando il ritiro di Opelka avvenuto nel terzo set Dominic Thiem stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP di Madrid, il tennista austriaco sfrutta il ritiro di Opelka e accede al turno successivo. Sospiro di sollievo per il numero 5 del ranking, che prima perde il primo set per poi riagguantare il suo avversario nella seconda frazione. Dopo un game del ...

ATP Madrid - vince Fognini. Subito fuori Cecchinato. Avanzano Djokovic e Federer : Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, si è sbarazzato dello statunitense Taylor Fritz , numero 57 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'...

ATP Madrid – Federer non lascia scampo a Gasquet - King Roger vola agli ottavi senza faticare : Il tennista svizzero supera senza problemi il suo avversario francese, stendendolo con il punteggio di 6-2, 6-3 Roger Federer avanza senza fatica agli ottavi di finale del torneo ATP di Madrid, lo svizzero non lascia scampo a Richard Gasquet battendolo nettamente con il punteggio di 6-2, 6-3. Un match dominato dal numero 4 del ranKing, gestito senza patemi dall’inizio alla fine fino al punto finale, arrivato dopo soli 54 minuti di ...

ATP Madrid – Ferrer rimanda il ritiro : successo in 3 set su Roberto Bautista-Agut : David Ferrer rimanda il ritiro e trionfa all’esordio nell’ATP di Madrid: il tennis spagnolo supera i 3 set il connazionale Roberto Bautista-Agut Sarà l’ultimo torneo della sua carriera, per questo ci tiene a fare particolarmente bene. David Ferrer, arrivato nel main draw tramite wild card, trionfa all’esordio nell’ATP di Madrid battendo il connazionale Roberto Bautista-Agut in 3 set conclusi con il punteggio di 6-4 / 4-6 / 6-4.L'articolo ...

ATP Madrid – Cilic fatica ma stacca il pass per gli ottavi : Struff ko in rimonta : Marin Cilic autore di una bella rimonta oggi ai sedicesimi di finale del torneo ATP di Madrid: Struff ko in 3 set Prosegue col sorriso il percorso di Marin Cilic al torneo ATP di Madrid: dopo un soddisfacente esordio, il croato numero 11 al mondo ha superato anche i sedicesimi di finale del torneo in corso sui campi in terra rossa della capitale spagnola. Una vittoria in rimonta, quella di Cilic, che nel primo set ha subito il gioco del ...

ATP Madrid : Djokovic facile all'esordio : ROMA, 7 MAG - Ingresso in scena senza problemi per Novak Djokovic, n.1 del mondo, nel torneo di Madrid. Nel match di apertura del programma sul Centrale il 31enne di Belgrado ha superato il 21enne statunitense Taylor Fritz 6-4 6-2. Buona la prima anche per lo svizzero Stan ...

ATP 1000 Madrid : Fognini al 2° turno - Cecchinato eliminato da Schwartzman : Cecchinato-Schwartzman, la cronaca Primo set senza storia, con Cecchinato in grande difficoltà e l'argentino a cui riesce tutto, come dimostra il parziale portato a casa 6-0 in appena 20' di gioco .

ATP Madrid - subito fuori Cecchinato. Avanza Djokovic. Stasera Federer : Finisce subito l'avventura di Marco Cecchinato nell'Atp di Madrid. Il tennista azzurro, numero 16 del tabellone, è stato infatti eliminato al primo turno dall'argentino Diego Schwartzmann perdendo 0-6 ...

ATP Madrid - Fognini risponde all’appello : Edmund ko in due set : ATP Madrid, Fognini vittorioso su Edmund al primo turno del torneo sulla terra rossa spagnola ATP Madrid, il nostro Fabio Fognini è parso in palla sulla terra spagnola, dopo aver saltato alcuni impegni a seguito dell’impresa di Montecarlo. Il tennista italiano aveva un compito non semplice al primo turno, quello di battere il temibile Edmund. Compito assolto in maniera eccellente, con Fognini vittorioso in due set col punteggio di ...

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : Djokovic al 3° turno - Fritz ko 6-4 - 6-2 : Diretta del match su Sky Sport Arena non prima delle ore 20 I principali risultati de 1° turno Stan Wawrinka, SVI, c. Pierre-Hugues Herbert, FRA, 6-2, 6-3 Marton Fucsovics, UNG, c. David Goffin, BEL, ...

ATP 1000 Madrid - Cecchinato eliminato al 1° turno da Schwartzman : Fognini in campo con Edmund, diretta Sky Sport Uno, In campo in questo momento anche Fabio Fognini . Il ligure, numero 12 del ranking mondiale e decima testa di serie, esordisce contro il britannico ...