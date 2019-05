ATP 1000 Madrid | Monfils show | il passante no-look è geniale | Fucsovics beffato VIDEO

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : Nadal agli ottavi. Eliminato Del Potro : Nadal se la vedrà agli ottavi con lo statunitense Frances Tiafoe , numero 37 del mondo. Del Potro, ritorno con sconfitta Ritorno con sconfitta per Juan Martin Del Potro , numero 8 del ranking e ...

ATP 1000 Madrid : Fognini batte Millman 6-2 - 6-2 e vola agli ottavi : Fognini-Millman, la cronaca L'azzurro comincia bene e strappa il servizio al rivale nel suo turno inaugurale di battuta, gestisce bene la battuta e poi bissa il break nel settimo game, archiviando ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati di oggi (7 maggio). Completato il primo turno - iniziati i sedicesimi : Giornata ricca di incontri a Madrid per quanto concerne il torneo ATP Masters 1000 di Tennis: si è Completato il primo turno (12 incontri) e sono iniziati i sedicesimi (4 match), che si completeranno nella giornata di domani. Resta in gara per l’Italia il solo Fabio Fognini, dato che Marco Cecchinato è stato eliminato. Tra i big avanti anche Roger Federer e Novak Djokovic, che sono già agli ottavi assieme all’austriaco Dominic Thiem, ...

ATP 1000 Madrid : Fognini al 2° turno - Cecchinato eliminato da Schwartzman : Cecchinato-Schwartzman, la cronaca Primo set senza storia, con Cecchinato in grande difficoltà e l'argentino a cui riesce tutto, come dimostra il parziale portato a casa 6-0 in appena 20' di gioco .

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : Djokovic al 3° turno - Fritz ko 6-4 - 6-2 : Diretta del match su Sky Sport Arena non prima delle ore 20 I principali risultati de 1° turno Stan Wawrinka, SVI, c. Pierre-Hugues Herbert, FRA, 6-2, 6-3 Marton Fucsovics, UNG, c. David Goffin, BEL, ...

ATP 1000 Madrid - Cecchinato eliminato al 1° turno da Schwartzman : Fognini in campo con Edmund, diretta Sky Sport Uno, In campo in questo momento anche Fabio Fognini . Il ligure, numero 12 del ranking mondiale e decima testa di serie, esordisce contro il britannico ...

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : Seppi eliminato al 1° turno da Monfils : Andreas Seppi è stato eliminato al 1° turno al Madrid Open , quarto Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il 35enne di Caldaro, ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : Auger-Aliassime si regala Nadal - Struff elimina Kyrgios : Soltanto due incontri oggi nella giornata inaugurale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: cade subito una testa eccellente, quella di Nick Kyrgios. L’australiano, certamente non un drago sulla terra battuta, viene però eliminato dal tedesco Jan-Lennard Struff in poco più di un’ora con lo score di 7-6 (4) 6-4, col teutonico che al secondo turno attende ora il vincente tra il croato Marin Cilic, numero 9 del seeding, ed un ...

ATP 1000 Madrid - il sorteggio del tabellone maschile : avvio difficile per Fognini : Il sorteggio ha posizionato il 37enne fuoriclasse di Basilea nella parte alta del tabellone, quella presidiata dal serbo numero 1 del mondo, con possibile incrocio nei quarti con Dominic Thiem , ...

ATP 1000 Madrid : calendario - orari e guida tv : Dove posso guardare il Masters di Madrid? Il torneo è in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD. Gli abbonati che sono in possesso del pacchetto che comprende Sky Go possono ...

ATP Montecarlo – Fognini vince il suo primo Masters 1000 - ma è la cravatta del Principe Alberto ad attirare l’attenzione [GALLERY] : cravatta speciale per un’occasione altrettanto speciale: ecco cosa c’è scritto sull’accessorio indossato dal Principe Alberto per la finale del torneo ATP di Montecarlo Una domenica di Pasqua storica: Fabio Fognini ha vinto oggi il suo primo Masters 1000, battendo nella finalissima del torneo ATP di Montecarlo il serbo Lajovic. L’azzurro è il primo italiano a trionfare in un torneo Masters 1000, regalando a tutti i ...

ATP Masters 1000 Montecarlo : finale Fognini-Lajovic - domani in tv e in streaming su Sky : E' un grande Fabio Fognini quello che, nel pomeriggio di questo sabato 20 aprile, ha sconfitto Rafa Nadal nel terreno a questi più congeniale e ha conquistato la finale al torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista ligure affronterà nella finalissima di domani 21 aprile il serbo Dusan Lajovic, altro finalista a sorpresa nel Principato. Demolito Nadal: impresa contro il re della terra Erano pochi a scommettere su Fabio Fognini alla ...

ATP Montecarlo - Fognini batte Nadal e va in finale : è dal 1976 che un italiano non arriva all’ultimo atto di un Master 1000 : Impresa nel torneo di Montecarlo Fabio Fognini. Il 31enne azzurro ha battuto l’undici volte campione del torneo Rafael Nadal, raggiungendo per la prima volta in carriera l’atto conclusivo in un torneo Masters 1000. Domani affronterà il tennista serbo Dusan Lajovic, autentica sorpresa del torneo. Un 6-4 6-2, quello del tennista ligure, che interrompe la striscia vincente di 18 partite consecutive di Rafael Nadal nel torneo monegasco. L’ultima ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : Lorenzo Sonego agli ottavi - qual è la sua nuova posizione nel ranking ATP? : Lorenzo Sonego ha sconfitto il forte Khachanov e si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, prestigioso torneo sulla terra battuta che si sta disputando nel Principato. Il Tennista italiano ha liquidato il numero 12 al mondo con un perentorio 7-6(4) 6-4 e può così proseguire la propria avventura, ora riposerà un giorno e poi attenderà il vincente del match tra Fucsovics e Norrie con l’obiettivo di farsi ancora ...