Astronomia | le supergiganti blu | rare ed enigmatiche

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Hanno ritmi di vita intensi, ma la loro esistenza – in termini astronomici – è breve e queste peculiarità le hanno rese un enigma per molto tempo: sono le stelleblu, salite agli onori della cronaca per uno studio appena pubblicato su Nature Astronomy (articolo: “Low-frequency gravity waves in blue supergiants revealed by high-precision space photometry”), che cerca di spiegarne i tratti salienti, basandosi anche sull’astrosismologia. La ricerca, svolta da un team internazionale di ricercatori, è stata coordinata dalla Katholieke Universiteit Leuven (Belgio) ed ha visto anche la partecipazione dell’Università di Newcastle (Regno Unito), che ha curato le simulazioni informatiche; oltre ai modelli, gli astronomi hanno utilizzato i dati delle missioni Kepler/K2 e Tess, ambedue ‘targate’ Nasa. Le stelle – spiega Global Science – si presentano con dimensioni e colori ...