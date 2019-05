Asia Bibi raggiunge le sue figlie in Canada | finito l’incubo della donna accusata di

Pakistan - Asia Bibi è arrivata in Canada : aveva scontato 8 anni in carcere per blasfemia : Dopo otto anni passati in carcere per blasfemia, Asia Bibi ha lasciato il Pakistan ed è arrivata in Canada. L’epilogo arriva a pochi mesi dall’annullamento della condanna a morte della donna, di fede cristiana e per questo al centro di un caso giudiziario decennale, che ha causato proteste di massa da parte di estremisti islamici. Si tratta dell’ultimo capitolo di una vicenda che ha scatenato dimostrazioni violente e omicidi di alto ...