wired

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Uno studio dell’università di Bristol ha mostrato comepotrebbe essere più ecologico riducendo i propri “sprechi digitali”. Lo studio spiega che la piattaforma di condivisionepotrebbele suedi anidride carbonica, pari a 300mila tonnellate annue, semplicemente consentendo agli utenti a cui interessa didi riprodurre l’audio di untrasmettere le immagini. Moltissimi utenti diutilizzano il portale come riproduttorele mantenendo però attivo lo schermo del dispositivo. Questo avviene perchéconsente la riproduzione in background di unsolamente agli utenti Premium, mentre per tutti gli altri utenti ilviene interrotto dopo aver bloccato lo schermo. Contando che ogni giorno vengono riprodotte circa un miliardo di ore disu, ognuna di queste riproduzionibrucia ...

team_world : I DON'T CARE. Ed Sheeran ft. Justin Bieber. V E N E R D I' • 1 0 • M A G G I O ?? #IDONTCARE ....ma noi si e non v… - MilanoCitExpo : Ascoltare musica senza video: così Youtube può ridurre le emissioni #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - antocalderone : Ascoltare musica senza video: così Youtube può ridurre le emissioni -