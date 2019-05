huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Perché è stata la prima, vera, sconfitta proprio sul suo terreno, del corpo a corpo muscolare, la sua “Diciotti” rovesciata, in cui al bivio tra sacrificare il governo e sacrificare Siri, è stato costretto a bere l’amaro calice. Perché questa sconfitta è avvenuta in un clima assai sfavorevole, con l’inchiesta lombarda che tocca anche il governatore della Regione modello, indagato per abuso di ufficio, ed è solo all’inizio.È per questo che Matteoè nervoso, provato, a stento riesce a mascherare dietro un sorriso di ordinanza una campagna elettorale immaginata come una marcia trionfale e trasformatasi in una partita confusa, poco brillante per l’uomo che, in questo anno, ha dettato l’agenda pressoché su tutto, imprevedibile e brillante nella comunicazione, capace di repentini ...

HuffPostItalia : Arrivederci al 27 maggio. Salvini porge l'altra guancia - GiorgioLiCalzi : RT @chieleon: Auguri Enrico Rava! Arrivederci al prossimo @torinojazzfest dal 26 aprile al 3 maggio 2020 - Occe64 : RT @bai_monica0117: Ciao Marco Grazie per le 2 serate meravigliose che mi hai fatto vivere il 4 e 5 maggio. Con te è così si vince o si per… -