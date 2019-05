Aria tesa in casa PSG | Neymar e Draxler vengono alle mani!

Scuola - precAriato e reclutamento docenti ultime notizie : ecco i punti chiave dell’intesa Governo-sindacati : Si continua a parlare dell’intesa Governo-sindacati, raggiunta l’altra notte, in merito alle più importanti questioni scolastiche come il rinnovo del contratto del personale con conseguente aumento stipendiale oltre alla stabilizzazione dei precari storici. Su quest’ultimo punto, la segretaria nazionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, si è espressa in occasione di un’intervista rilasciata al giornale ...

Sanità Umbria - nuove intercettazioni : "Ridurre lista attesa? Stop Aria condizionata" : Continuano a emergere nuovi particolari sull'inchiesta della Sanità in Umbria. Particolari che, dopo le dimissioni della governatrice dem Catiuscia Marini, fanno cresce ancora di più l'imbarazzo nella segreteria di Nicola Zingaretti.Come ricorda La Verità, un punto del programma di Zingaretti alle primarie del Partito Democratico era concentrato sui tempi lunghi della Sanità e sulle liste d'attesa. Ora però viene alla luce una nuova ...

Def - Tria ammette : "Aumenta l'IvArialzo in attesa di alternative" : "La legislazione vigente in materia fiscale è confermata in attesa di definire nei prossimi mesi misure alternative". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in audizione sul Def in commissione Bilancio al Senato, aggiungendo che "lo scenario tendenziale del Def incorpora i rialzi dell'Iva e delle accise" Segui su affaritaliani.it

Bayern Monaco - Aria tesa : rissa Lewandowski-Coman durante l’allenamento : Bayern Monaco, Lewandowski e Coman sono stati i protagonisti di una rissa durante l’allenamento di ieri mattina Lewandowski e Coman non se le sono mandate a dire. Un allenamento molto concitato quello del Bayern Monaco raccontato dalla Bild. I due calciatori sarebbero venuti alle mani a seguito di un duro battibecco. Lewandowski ha ripreso più volte Coman, sino a farlo sbottare. Dopo qualche botta e risposta si è addirittura arrivati ...

Bayern Monaco - Aria tesa : lite Lewandowski-Coman in allenamento : Bayern Monaco, Lewandowski e Coman sono stati i protagonisti di una rissa durante l’allenamento di ieri mattina Lewandowski e Coman non se le sono mandate a dire. Un allenamento molto concitato quello del Bayern Monaco raccontato dalla Bild. I due calciatori sarebbero venuti alle mani a seguito di un duro battibecco. Lewandowski ha ripreso più volte Coman, sino a farlo sbottare. Dopo qualche botta e risposta si è addirittura arrivati alle ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : 2 aprile - Detti subito convincente - bene Castiglioni e Carraro - attesa per IlAria Cusinato! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani di Nuoto 2019. Nella piscina romagnola ci aspettiamo grandi emozioni con alcuni dei campioni della nostra selezione, motivati a centrare il bersaglio grosso e ad ottenere tempi importanti per i prossimi Mondiali in Corea del Sud (21-28 luglio). Vedremo all’opera, tra gli altri, Gabriele Detti, Simona Quadarella ed Ilaria Cusinato. Il toscano, superati ...

Aria tesa in casa Milan : Gattuso e Leonardo ai ferri corti : Milan, Gattuso e Leonardo ai ferri corti: il futuro del tecnico sulla panchina rossonera sembra essere incerto Gattuso e Leonardo sembra stiano vivendo un periodo ‘no’ del loro rapporto. Sembra infatti che i due abbiano fatto sì che in casa Milan si sia creato un vero e proprio caso. Il tutto è iniziato dalla questione Paquetà nel derby, con Leonardo che lo avrebbe voluto in campo dall’inizio e Gattuso che invece ha ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : respinto lo spoiler presentato dalla Honda? C’è Aria tesa a Termas de Rio Hondo : Parlare di guerra tecnica può sembrare esagerato ma, forse, rende l’idea su ciò che sta accadendo nella classe MotoGP. Dopo l’assoluzione della Corte d’Appello di Ginevra (Svizzera) sul “caso Ducati” relativo all’adozione del famigerato spoiler attaccato al forcellone della GP19 che ha ufficializzato il successo di Andrea Dovizioso in Qatar, novità importanti arrivano dall’Argentina, per la precisione a ...

Viking - acqua a bordo e motore in avAria - ma i passeggeri restano calmi in attesa dei soccorsi : Nessuna scena di panico o di caos sulla Viking Sky, la nave da crociera in avaria al largo della costa occidentale della Norvegia per un guasto ai motori. I passeggeri hanno atteso per ore l’arrivo dei soccorsi, in condizioni non di certo semplici da vivere, con l’acqua alle caviglie e giubbotti di salvataggio addosso. Dai diversi video pubblicati sui social network però si nota come tutti abbiamo aspettato pazientemente ...

Lega - commissAriamenti a raffica da Nord a Sud : così Salvini ha “sovranizzato” il Carroccio. In attesa del nuovo partito : Che Matteo Salvini abbia un debole per i commissari non è un mistero, vista la disinvoltura con cui, da ministro dell’Interno, indossa la divisa della Polizia. Meno noto è che il vicepremier stia facendo diventare la figura del commissario un modello per la Lega, un soggetto ideale – e preferibile ai segretari politici – per controllare le articolazioni territoriali del movimento. Da perfetto “Capitano”, come ama farsi ...

Europee : le prove di intesa tra Pd e +Europa sulla lista unitAria non sono andate bene : L'incontro tra Nicola Zingaretti e il segretario di +Europa, benedetto Della Vedova, ha prodotto il risultato che in molti si aspettavano: la lista unitaria con +Europa non ci sarà e, probabilmente, tramonta anche l'idea di un listone unico europeista sul modello pensato da Carlo Calenda. A pesare è stata la costituzione troppo recente di +Europa, che mette il partito di Della Vedova in una posizione scomoda rispetto al Partito ...