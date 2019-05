Anticipazioni Uomini e Donne | Giulia bacia tutti | Manuel rimproverato dalla Cipollari

Uomini e Donne Anticipazioni Trono Over : tornano David e Cristina : David Scarantino e Cristina Incorvaia fanno una confessione a Uomini e Donne Oggi a Uomini e Donne ci sarà un gradito ritorno. La puntata del mercoledì del Trono Over, l’ultima della settimana, terminerà con l’ingresso in studio di David Scarantino e Cristina Incorvaia. La coppia farà un ingresso trionfale, mano nella mano, per dimostrare la forza del loro legame. Cristina e David, raggianti nello studio di UeD, racconteranno di ...

Anticipazioni Uomini e donne - puntata odierna : Fredella e Loprieno salutano e abbandonano : La terza e ultima puntata settimanale dedicata al Trono Over di Uomini e donne andrà in onda oggi 8 maggio su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Dopo l'annuncio di Roberta Di Padua, che ha reso noto di voler abbandonare il programma, questo pomeriggio saranno due cavalieri a giungere alla medesima decisione, spiegandone anche le motivazioni. Uno di loro sembrerà molto convinto dell'addio, mentre sull'altro potrebbe ancora essere aperta la ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Muriel e Alessio si eliminano - Angela ribacia Luca : Martedì 7 maggio è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, quella che il pubblico vedrà tra un paio di settimane su Canale 5. Il blog "Vicolo delle News" anticipa che in studio è successo di tutto: Muriel si è eliminata dal programma e Andrea ha fatto sapere che non la cercherà, Angela ha baciato Luca mentre ha rifiutato Alessio, Giulia si è lasciata andare sia con Manuel che con Giulio. U&D: Andrea conteso ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Muriel va via - Angela perde Alessio : Muriel abbandona il Trono Classico di Uomini e Donne: la reazione di Andrea Zelletta E’ appena terminata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E in base alle Anticipazioni riportate dal blog IlVicolodelleNews.it è stata una puntata particolarmente movimentata. Cos’è successo stavolta? Muriel non si è presentata in studio, annunciando alla redazione la volontà di abbandonare Uomini e Donne. Il motivo? Ha svelato di avere degli ...

Anticipazioni Uomini e donne del 7 maggio : si registra il Trono Classico - forse una scelta : Mancano solo poche settimane alla fine della stagione 2018-19 ed il momento dei verdetti si avvicina per i tre protagonisti del Trono Classico. Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti hanno poco tempo a disposizione per decidere il nome del corteggiatore preferito da continuare a frequentare anche quando le telecamere del dating show si saranno definitivamente spente. A differenza di quanto accaduto al termine della prima parte della ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma Galgani ferita da Tina Cipollari : Tina Cipollari attacca Gemma: la reazione della Galgani a Uomini e Donne La puntata del martedì di Uomini e Donne tornerà a puntare i riflettori su Gemma Galgani. La dama di Torino si intrometterà nel rapporto tra ValenTina e il cavaliere che ieri le ha donato un fascio di rose rosse. L’intromissione di Gemma Galgani non piacerà a Tina Cipollari che sottolineerà la tendenza della 68enne di inserirsi in ogni discorso. La bionda ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : Roberta se ne va dopo il due di picche di Armando : Il trono over di Uomini e donne tornerà ad essere protagonista della puntata di oggi 7 maggio, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. dopo avere assistito al confronto al centro dello studio tra Riccardo e Stefania, con le diverse vedute della coppia riguardo famiglia e figli, questo pomeriggio sarà Roberta Di Padua ad essere grande protagonista con una sorprendente dichiarazione riguardante il suo futuro nel dating show. Si parlerà ...

Uomini e Donne - Anticipazioni : Maria De Filippi cancella le scelte nel Castello : Maria De Filippi decide di apportare alcune modifiche a sorpresa ad U&D. Nel programma non vedremo infatti più il Castello ma le scelte serali, in un cambiamento che rivoluziona i...

Anticipazioni Uomini e donne Over - puntate della settimana : Rocco tra gli addii illustri : Il Trono Over di Uomini e donne continua a svuotarsi in vista della fine della stagione 2018-19. Nelle ultime settimane diversi suoi protagonisti hanno dato l'addio al parterre maschile e femminile, per una motivazione o per l'altra. Tra di essi, ha fatto molto scalpore l'espulsione di Fabrizio Cilli dopo che le sue reali intenzioni nei confronti di Gemma Galgani sono state scoperte dalla redazione. Le puntate della settimana che si apre oggi 6 ...

