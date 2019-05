Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 13-19 maggio 2019 | Blanca Viene Violentata!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 maggio 2019 : Luca ha una nuova arma contro Umberto : Luca Spinelli ha trovato dei documenti utili per la sua vendetta contro Umberto. Vittorio ricontatta Marta, a Parigi.

Il Paradiso delle Signore 3 Anticipazioni : SPINELLI punta una pistola contro UMBERTO : Le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 3 terranno il pubblico col fiato sospeso, considerando che ci rimane una sola settimana per scoprire il gran finale della fiction di successo di Rai 1 (in attesa ovviamente che inizino in autunno i nuovi episodi). Ci si domanda quindi se Luca SPINELLI (Francesco Maccarinelli) riuscirà a portare a termine la sua vendetta o se l’accecato desiderio di distruggere i Guarnieri possa risultare per ...

Anticipazioni 'Mentre ero via' atto finale : la Grossi farà i conti con una rivelazione : Domani 9 maggio, alle 21:20 circa su Rai1, andrà in onda la puntata finale della fiction televisiva 'Mentre ero via'. Finalmente il pubblico scoprirà tutta la verità nei riguardi di Monica, la protagonista della serie interpretata da Vittoria Puccini. La donna che ha perso i suoi ricordi di ben 8 anni fa mentre scappava dalla villa, sta tentando in tutti i modi di recuperarli. Molte persone però, le hanno raccontato una verità diversa sulla ...

Una vita Anticipazioni : URSULA - tutta la verità sulle sue origini!!! : Una sofferta “scoperta” è in arrivo per URSULA Dicenta (Montse Alcoverro) nei prossimi episodi italiani della telenovela Una vita. Eh sì, la dark lady comprenderà finalmente per quale ragione Olga (Sara Sierra) e Blanca (Elena Gonzalez), le sue due figlie, abbiano sul corpo un marchio con lo stemma della famiglia Koval. Spoiler Una vita: URSULA è la discendente dei Koval Nelle puntate già andate in onda, URSULA ha assunto Riera ...

Il Segreto - Anticipazioni al 18 maggio : la Laguna ha un malore : La popolarissima soap opera che va in onda ogni pomeriggio sulle reti Mediaset, Il Segreto, continua a regalare clamorosi colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che vanno dal 12 fino al 18 maggio raccontano di nuovi accadimenti ed intrighi a Puente Viejo. In particolare, la protagonista indiscussa della prossima settimana sarà Elsa Laguna che avrà un malore dopo un tentativo di avvelenamento perpetrato ai suoi danni dalla diabolica ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 8 e giovedì 9 maggio 2019 : anticipazioni puntata 712 di Una VITA di mercoledì 8 e giovedì 9 maggio 2019: Samuel chiede in modo esplicito a Blanca chi sia il padre del figlio che aspetta, ma lei gli dice che non potrebbe dire con assoluta certezza se sia suo o di Diego… A poche ore dalla nuova inaugurazione della Deliciosa, Flora sorprende Inigo e Leonor mentre sono in atteggiamenti intimi… Inigo bacia Leonor, ma lei gli risponde schiaffeggiandolo… Da non ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 7 maggio 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre Severo cerca di risolvere la questione delle acque contaminate, Felipe scopre che la storia tra Diego e Huertas è solo una farsa.

UNA VITA - Anticipazioni SERALE di martedì 7 maggio 2019 : anticipazioni puntata 711 di Una VITA di martedì 7 maggio 2019 (ore 22,30 su Rete 4): Blanca rientra al civico 38 e ha un aspro confronto con Jaime. Huertas è nuovamente sulla bocca di tutti, ma Felipe scopre che la relazione con Diego è falsa e rimane scioccato quando scopre dell’imminente morte del giovane. I vicini intendono aiutare Iñigo e Flora a riportare in auge la Deliciosa, insegnando loro a preparare dei dolci tradizionali; la ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Rosina finisce in carcere : La scoperta del tradimento renderà furiosa la Hidalgo che pronta a vendicarsi si recherà a La Deliciosa. Come andrà a finire tra lei e Flora?

Una Vita Anticipazioni 7 maggio 2019 : Blanca tornerà a casa da Samuel? : Diego ha continuato con la sua farsa aiutato da Huertas che si è finta la sua amante. A Blanca non resta che tornare ad Acacias 38 dalla perfida Ursula e dal cinico marito...

Anticipazioni Uomini e donne del 7 maggio : si registra il Trono Classico - forse una scelta : Mancano solo poche settimane alla fine della stagione 2018-19 ed il momento dei verdetti si avvicina per i tre protagonisti del Trono Classico. Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti hanno poco tempo a disposizione per decidere il nome del corteggiatore preferito da continuare a frequentare anche quando le telecamere del dating show si saranno definitivamente spente. A differenza di quanto accaduto al termine della prima parte della ...