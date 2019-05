scuolainforma

(Di mercoledì 8 maggio 2019) I vari Usp territoriali hanno ancora tempo fino al 20 maggio prima di convalidare le domande dipresentate dagli insegnanti di ogni ordine e grado. Entro tale termine dovranno notificare a tutti gli interessati il punteggio valutato.Nel frattempo, chi si è ritrovato con un punteggio errato, avrà la possibilità di presentare il modulo di reclamo in cui specificare le motivazioni degli errori riscontrati.Chi ad oggi non ha ancora ricevuto la notifica della convalida teme che la propriadipossa essere annullata. Ma esiste questa possibilità?RevocadiChi avesse presentatodie avesse cambiato idea, sebbene siano scaduti i termini, avrà la possibilità di revocare la propria istanza tramite apposito modello da inoltrare all’Usp di riferimento. La conseguenza sarà quella di non partecipare ai movimenti che saranno resi noti ...

scuolainforma : Annullamento domanda di mobilità, ecco chi riguarda - crowenfeels_ : RT @jupitears: ALLA DOMANDA “QUALE VIP HA CHIESTO RECENTEMENTE L’ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO?” IL MIO PENSIERO È ANDATO SUBITO A PAMELA PRA… - queenoftvseries : RT @jupitears: ALLA DOMANDA “QUALE VIP HA CHIESTO RECENTEMENTE L’ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO?” IL MIO PENSIERO È ANDATO SUBITO A PAMELA PRA… -