ANNA | online il trailer del nuovo film di Luc Besson

Un politico e giocatore di EVE Online è stato bANNAto permanentemente dal gioco - per corruzione : Di recente un giocatore (e politico di professione nella vita reale) è stato bannato dall'MMO EVE Online, con l'accusa di corruzione.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, parliamo del repubblicano Brian Schoeneman, conosciuto come Brisc Rubal. L'uomo faceva parte del Council of Stellar Management, concilio creato per fare da tramite tra giocatori e sviluppatori e gestire inoltre le questioni legali all'interno del gioco. Secondo CCP Games, ...