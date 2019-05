Animali marini ' ingaggiati' nei programmi militari di Russia e Usa

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Da qualche tempo anche glivengono addestrati per coadiuvare alcune operazioniche fanno capo a due delle più grandi potenze in ambito bellico,e Usa. Il riferimento è allo smodato utilizzo delle potenzialità dei cetacei per poter coadiuvare le spedizioni dei soldati durante le missioni in acqua. Si tratta di una scoperta che promana direttamente dalle incursioni di un peschereccio vicino ad una piccola città norvegese il mese scorso. Secondo il "Guardian", un beluga interagiva in maniera attiva con l'imbarcazione, indossando una speciale imbracatura recante la dicitura "Equipaggiamento di San Pietroburgo". Gli espertisti - come riporta il "National Geographic" - ritengono che questo comportamento anomalo possa derivare da un ricorso sempre maggiore ai cetacei nelle operazioni....

