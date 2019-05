Animali Fantastici 3 | trama | cast e anticipazioni Quando esce

termometropolitico

(Di mercoledì 8 maggio 2019)3:Ci aspettiamo che il confermato terzo capitolo della sagae dove trovarli sia un successo tanto quanto lo è stato il primo e il secondo. I fans hanno a lungo sperato che alla grande performance de I crimini di Grindelwald ne sarebbe seguita un’altra, altrettanto soddisfacente – sono stati accontentati. La stessa Rowling ne ha confermato l’uscita già due anni fa, in occasione del fan event pere dove trovarli. Qui annunciò di aver organizzato una pentalogia cinematografica, diretta tra l’altro da David Yates. LEGGI ANCHE: Ciro l’Immortaleil film: di che cosa parla? Conosciamo il magico mondo della Rowling per via di Harry Potter. Ebbene, conabbiamo avuto la possibilità di organizzarvi un’altra ...

DiegoCusano_ : RT @TuttoFoodMilano: Animali fantastici e dove trovarli! Cavolstruzzo, Tavolpizza,.. sono solo alcune delle illustrazioni che @DiegoCusano… - TuttoFoodMilano : Animali fantastici e dove trovarli! Cavolstruzzo, Tavolpizza,.. sono solo alcune delle illustrazioni che… - maurovillone : Animali fantastici 53 - I pinguini -