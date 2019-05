Amici | Alessandro Casillo che fine ha fatto? Il ritorno sul palco con lo Slimefest 2019

Giordano Mazzocchi e Alessandro Angelucci : Amicizia oltre lo schermo : Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne e Alessandro Angelucci inseparabili: fuori dal Trono Classico l’amicizia continua Giordano Mazzocchi e Alessandro Angelucci sono inseparabili fuori dagli studi di Uomini e Donne. Ex fidanzato di Nilufar Addati il primo e corteggiatore di Angela Nasti il secondo, entrambi hanno avuto modo di farsi conoscere dal pubblico della trasmissione. Giordano […] L'articolo Giordano Mazzocchi e Alessandro ...

Alessandro Casillo ad Amici 2019 : età - vita privata e carriera - chi é : Alessandro Casillo ad Amici 2019: età, vita privata e carriera, chi é Chi è Alessandro Casillo di Amici 2019 Il 17 Novembre è andata in onda la prima puntata del pomeridiano di Amici, condotto da Maria De Filippi su canale 5. Dopo le selezioni, trasmesse su Real Time, è arrivato il momento -per i concorrenti che hanno superato i 3 step- di competere per ottenere il banco della scuola. Tra cantanti e ballerini, i ragazzi arrivati alla prima ...

Amici - Giordana Angi demolita da Jefeo : 'Cos'ha fatto quando è uscito Alessandro Casillo' : Svelati gli altarini ad Amici . L'Amicizia tra Giordana Angi e Alessandro Casillo è stata uno dei rapporti più chiacchierai di quest'edizione del talent di Maria De Filippi . quando il cantante è però ...

Amici - Giordana Angi demolita da Jefeo : "Cos'ha fatto quando è uscito Alessandro Casillo" : Svelati gli altarini ad Amici. L'Amicizia tra Giordana Angi e Alessandro Casillo è stata uno dei rapporti più chiacchierai di quest'edizione del talent di Maria De Filippi. quando il cantante è però uscito dalla scuola in modo decisamente turbolento (ha fatto perdere le sue tracce e ha confessato l'

Amici 18 : Jefeo accusa Giordana di aver abbandonato Alessandro Casillo : A poche ore di distanza dalla seconda e attesa puntata del serale di "Amici di Maria De Filippi", sono emerse in rete alcune indiscrezioni sui rapporti di Amicizia (più o meno veritieri) che si sarebbero instaurati fra i concorrenti. In particolare Jefeo, cantante della Squadra Blu, si sarebbe scagliato pesantemente contro l'avversaria dei Bianchi, Giordana Angi, accusandola di fingere di provare dell'affetto verso i colleghi. Jefeo Vs Giordana ...

Amici - Jefeo accusa Giordana di aver tradito Alessandro Casillo : Sono trapelate le scottanti indiscrezioni secondo cui il cantante di Amici, Jefeo, ha cominciato a tirare fuori gli artigli, difendendosi in merito a quanto sostenuto sul suo conto da Giordana Angi, ...

Alessandro Casillo abbandonato dai concorrenti di Amici? La verità dei Blu : Amici 18, cos’è successo ad Alessandro Casillo? Jefeo lancia una bomba Volano stracci ad Amici 2019! Tra Bianchi e Blu continuano a esserci dei duri attacchi reciproci. Questa volta Jefeo si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa: secondo lui Giordana Angi non è così coerente come dice di essere perché, in passato, ha dato […] L'articolo Alessandro Casillo abbandonato dai concorrenti di Amici? La verità dei Blu proviene da ...

Con la musica e il resto (Messico) di Alessandro Casillo - dopo Amici una canzone inutile per farsi dimenticare presto : Da È Vero sono trascorsi ormai 7 anni ma Alessandro Casillo è quello là e se nessuno lo ha ancora capito è grave. C'è la volontà di dimostrare una crescita artistica nel nuovo percorso di Alessandro Casillo che torna a mettersi in gioco dopo anni di pausa. Tra quel famoso Festival di Sanremo e l'accesso al programma Amici di Maria De Filippi c'è stato il ritorno sui banchi di scuola per il diploma di scuola superiore e un lavoro da idraulico ...

Alessandro Casillo : il nuovo singolo dopo il ritiro da «Amici 18» : Alessandro Casillo: da Sanremo al nuovo singoloAlessandro Casillo: da Sanremo al nuovo singoloAlessandro Casillo: da Sanremo al nuovo singoloAlessandro Casillo: da Sanremo al nuovo singoloAlessandro Casillo: da Sanremo al nuovo singoloAlessandro Casillo: da Sanremo al nuovo singoloAlessandro Casillo: da Sanremo al nuovo singoloIl ferro, si sa, va battuto finché è caldo e Alessandro Casillo non ha perso tempo prima di annunciare il suo nuovo ...