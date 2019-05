Amici 2019 | Giordana Angi parla dei suoi momenti difficili

Amici - Alessandro Casillo che fine ha fatto? Il ritorno sul palco con lo Slimefest 2019 : Quale modo migliore di dare il benvenuto all'estate ormai alle porte se non con una grande festa all'insegna della musica? Il 15 giugno torna lo Slimefest, manifestazione organizzata da Nickelodeon ...

Amici 2019/ Mameli eliminato? Giordana lo attacca : 'sei piccolo così' : Amici 2019, Mameli perderà la sfida contro Umberto? Ancora guerra nella casa dei Bianchi: Giordana attacca il compagno con parole durissime.

Raphael a The Voice 2019 - non sfugge il dettaglio : duetto con un’ex di Amici : The Voice 2019, Raphael ha superato le audizioni: ecco dove lo abbiamo visto Nella terza puntata di The Voice 2019 abbiamo conosciuto Raphael, che ha conquistato un posto nella squadra di Gigi D’Alessio. Per lui si era girato anche Guè Pequeno, ma sarebbe stata una scelta troppo ovvia. Il concorrente ha spiegato che dalla diversità […] L'articolo Raphael a The Voice 2019, non sfugge il dettaglio: duetto con un’ex di Amici ...

F1 - GP Spagna 2019 : gli aggiornamenti aerodinAmici che la Ferrari porterà a Barcellona. Le armi per risorgere : La F1 si prepara a tornare sul circuito di Montmelò per il GP di Spagna, quinto round del Mondiale 2019, dopo che i primi quattro hanno letteralmente parlato una sola lingua, quella Mercedes. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono infatti spartiti in questo avvio di stagione due vittorie e due secondi posti a testa, fatto senza precedenti nella storia della F1, con il finlandese che detiene però di un punto la leadership del campionato per via ...

Ascolti tv 4 maggio 2019 - ormai Ballando-Amici è come Bartali-Coppi : Ascolti Tv di sabato 4 maggio 2019 . Su Rai1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle 14 è stata vista nella prima parte, segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.44 alle 21.55, da una media di ...

Amici 18 sesto serale riassunto : eliminato - ospiti - esibizioni 4 maggio 2019 : Amici 18 sesto serale riassunto. E’ tornato con la fase serale il talent show condotto da Maria De Filippi. La sesta puntata è andata in onda sabato 4 maggio 2019 su Canale 5. Vediamo di seguito tutto quello che è successo, ospiti, esibizioni, eliminato. DOVE VEDERE LE PUNTATE Amici 18 sesto serale riassunto: i concorrenti in gara Nel sesto appuntamento con il serale di Amici 18 si sono sfidati i componenti delle due squadre guidate da ...

Ascolti TV sabato 4 maggio 2019 : Ballando batte Amici (di nuovo) : Ascolti TV, Ballando con le stelle trionfa: Milly Carlucci batte Maria De Filippi La serata di sabato 4 maggio 2019 ha visto trionfare di nuovo Milly Carlucci in prima serata. Ballando con le stelle è stato visto ieri sera da circa 4 milioni di persone. Il programma di Rai 1, durante la prima parte (dalle […] L'articolo Ascolti TV sabato 4 maggio 2019: Ballando batte Amici (di nuovo) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 4 maggio 2019. Ballando 3 - 953 mln – 22.56% (Tutti in pista 4 - 522 mln – 20.19%) - Amici 3 - 987 mln – 21.22% : Milly Carlucci Nella serata di ieri, Sabato 4 maggio 2019, su Rai1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.522.000 spettatori pari al 20.2% di share, nel segmento Tutti in pista in onda dalle 20.44 alle 21.55, e 3.953.000 spettatori pari al 22.6% dalle 21.58 alle 0.55. Su Canale 5 – dalle 21.06 alle 0.54 – la sesta puntata del serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 3.987.000 spettatori pari al 21.2% di ...

ELIMINATO Amici SERALE 2019 - 6A PUNTATA/ Mameli protetto dalla giuria - verdetto sospeso con Umberto : ELIMINATO AMICI SERALE 2019: Umberto vs Mameli rimandato. Mameli salvato due volte grazie alla giuria schierata contro Loredana Bertè e chiunque voglia 'condizionare' le dinamiche di AMICI.

Ascolti TV | Sabato 4 maggio 2019. Ballando 3 - 953 mln – 22.6% (Tutti in pista 4 - 522 mln – 20.2%) - Amici 3 - 987 mln – 21.2% : Milly Carlucci Nella serata di ieri, Sabato 4 maggio 2019, su Rai1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.522.000 spettatori pari al 20.2% di share, nel segmento Tutti in pista in onda dalle 20.44 alle 21.55, e 3.953.000 spettatori pari al 22.6% dalle 21.58 alle 0.55. Su Canale 5 – dalle 21.06 alle 0.54 – la sesta puntata del serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 3.987.000 spettatori pari al 21.2% di ...

Amici 2019 serale - Pio e Amedeo nella puntata di sabato 4 maggio (video) : Amici 2019 serale puntata di sabato 4 maggio l’esibizione comica di Pio e Amedeo (video) In una puntata che ha visto l’addio dei direttori artistici Ricky Martin e Vittorio Grigolo e nessuna eliminazione tra Mameli e Umberto per la condizione fisica non ottimale del ballerino, Maria De Filippi informa Ricky Martin che “loro ci sono sempre” e introduce Pio e Amedeo ormai di casa visto che erano anche da Maurizio Costanzo ...

Ascolti TV | Social Auditel 4 maggio 2019 : Amici 18 irraggiungibile nel Trend Topic : Social Auditel 4 maggio 2019: Maria De Filippi leader del sabato sera Social Il sabato sera Social è di nuovo di Maria De Filippi. Amici 18 è padrone assoluto del Trend Topic, non solo il giorno della messa in onda, ma anche durante il corso della settimana. Nella puntata del 4 maggio 2019, Amici 18 ha ...

Amici 2019 - Sesta Puntata : rimandata Eliminazione tra Umberto e Mameli! : Amici 2019, Sesta Puntata: Mameli batte Valentina. Loredana Bertè offre il lavoro alla concorrente eliminata. La prima e la seconda manche viene persa dai bianchi. Nessun eliminato durante la Sesta Puntata. Amici 2019: Mameli si sfida subito con Valentina. Il televoto dà la vittoria all’artista dei bianchi. Ospiti in studio, Albano e Massimo Ranieri. Sfide, emozioni, ospiti d’eccezione e colpi di scena. Nella diciottesima edizione ...

Amici 2019 - Alberto in lacrime per la nonna scomparsa : “Non le volevo vedere” : Alberto Urso sorpresa ad Amici 2019, il cantante emozionato per la nonna scomparsa Alberto Urso ha ricevuto la sua sorpresa durante il Serale di Amici 2019. Il suo turno è arrivato nella puntata di sabato 4 maggio, allo scadere della seconda manche. Tutto è successo dopo che il cantante si è esibito, per evitare di […] L'articolo Amici 2019, Alberto in lacrime per la nonna scomparsa: “Non le volevo vedere” proviene da Gossip e ...