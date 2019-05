Amianto nel motoscafo dell’hotel dei vip a Venezia, pilota muore di tumore: risarcita famiglia

Per decenni aveva accompagnato vip da ogni parte del mondo sul motoscafo dell'hotel a 5 stelle di Venezia di cui era dipendente ma non sapeva che in alcuni parti di quel natante si nascondeva amianto che infine gli è stato fatale. L'uomo, dopo aver trascorso sul motoscafo gran parte della sua vita lavorativa di oltre trent'anni, dal 1970 al 2003, infatti è morto nel 2013 a 72 anni a causa di mesotelioma pleurico che ha costretto a un lungo calvario. Per usto ora il Tribunale di Venezia ha condannato la società che amministra l'albergo di lusso, l'hotel Cipriani, a pagare un cospicuo risarciremo danni alla famiglia dell'uomo pari a 165 mila euro per la sofferenza della vittima prima della sua morte.

