Amanda Knox in Italia al Festival della giustizia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Francesca Bernasconi Parteciperà alpenale di Modena, dove si parlerà di errori giudiziari e processo mediaticotorna in. Per la prima volta dalla sua scarcerazione, seguita all'assoluzioneCorte di Cassazione, la studentessa americana, accusatamorte di Meredith Kercher, torna in, per partecipare alpenale. La manifestazione si terrà il 14 e il 15 giugno a Modena eparteciperà a un dibattito sul Processo mediatico al cospetto dell'errore giudiziario, come riporta il Dubbio. La ragazza è stata contattata dall'associazione Italy innocence project, una no profit che studia le problematiche legate agli errori giudiziari e alle ingiuste detenzioni: "La conoscenza conè nata nel 2014, in America, durante le conferenze annuali dell'Innocence Network, che si occupa delle ...

