Altroconsumo | “slitta a novembre obbligo di dispositivi antiabbandono sui seggiolini in

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Slitta a dopo l’estate l’di dotarsi dianti-abbandono per idei bambini sotto i 4 anni. Lo ha svelatodi giugno elencando l’insieme di passaggi burocratici che precedono l’eventuale approvazione. Una procedura che – passando anche per la Commissione europea – porterà uno “slittamento dell’a non prima del 192019″, sostiene l’associazione dei consumatori. La legge è entrata in vigore a fine 2018. Il decreto prevede l’di dotarsi dianti-abbandono per iquando si hanno a bordo bambini di età inferiore a quattro anni. Doveva entrare in vigore “decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e comunque a decorrere dal primo luglio 2019“. Ma le decisioni sulle caratteristiche tecniche erano rimandate a ...