Allerta Valanghe Friuli Venezia Giulia | pericolo ‘marcato’ sui monti 

Allerta Valanghe Veneto : cessato lo stato di attenzione sulle Dolomiti-Prealpi : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato “cessata la fase operativa di attenzione per il rischio Valanghe” sulle Dolomiti e le Prealpi venete. La situazione attuale indica che la neve recente è in assestamento e consolidamento a tutte le quote, con processi di fusione accelerati nei fondovalle prealpini e dolomitici. “Il pericolo Valanghe, oltre i limite del bosco – ...

Allerta Valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo ‘marcato’ sui rilievi : pericolo valanghe “marcato” oggi e domani sui monti del Friuli Venezia Giulia. Le recenti nevicate – informa il Bollettino valanghe – hanno portato sopra i 1.500 metri 50-80 centimetri di nuova neve su tutto il territorio montano e i venti settentrionali hanno fortemente rimaneggiato il manto nevoso. Oggi, in quota, zone con evidenti accumuli si alternano a zone fortemente erose. Sui pendii ripidi sopra i 1.500 metri, ...

Neve sulle Dolomiti - Allerta valanghe : 19.18 Nevicata di primavera sulle Dolomiti che ha beffato gli appassionati visto che le piste sono chiuse. Nel fine settimana sono caduti 80 cm ai Prati di Croda Rossa, 40 a Sesto e 35 a San Candido. Cime imbiancate anche in Veneto con 60 cm a Cortina d'Ampezzo. Riaperti i Passi del Sella e Valparola, mentre restano chiusi il Passo Gardena, lo Stelvio, Passo Rombo e Passo Penne. Il Soccorso alpino ha lanciato l'allarme valanghe su tutto ...

Meteo - revival d'inverno sulle Dolomiti : neve fino a 80 cm. Ed è Allerta valanghe. FOTO : Meteo, revival d'inverno sulle Dolomiti: neve fino a 80 cm. Ed è allerta valanghe. FOTO Dopo il maltempo che ha colpito le zone dell’Arco Alpino e le Dolomiti, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha dichiarato nella zona “un alto rischio, con possibili distacchi spontanei lungo i pendii ripidi in tutte le ...

Nevicata di primavera sulle Dolomiti - 80 centimetri e Allerta valanghe : Nevicata di primavera sulle Dolomiti che si presentano imbiancate come di rado lo sono state negli ultimi inverni, beffando gestori di impianti e appassionati di sci e snowboard visto che le piste sono chiuse. Nel fine settimana un'abbondante precipitazione ha portato 80 centimetri di neve ai Prati di Croda Rossa, 40 centimetri più in basso a Sesto e 35 a San Candido. Anche sulle vette venete si è arrivati a nevicate di 80 centimetri, 60 ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per valanghe - frane e corsi d’acqua ingrossati : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato dalle ore 14:00 di oggi alle ore 14:00 di domani, martedì 30 aprile, per eventuali situazioni di criticità ...

Allerta Valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo ‘marcato’ sulle Alpi : pericolo Valanghe “marcato” oggi sulle Alpi e sulle PreAlpi Carniche occidentali in Friuli Venezia Giulia. Sono previste precipitazioni intense e molto intense sulle PreAlpi – informa il Bollettino Valanghe – con quota neve oltre i 2.000 metri circa. Sui versanti Nord, sotto i 2.000 metri, sono possibili Valanghe di neve bagnata mentre sopra tale quota possono verificarsi Valanghe spontanee di neve umida, sia a debole ...

Allerta Meteo Veneto : ancora rischio valanghe : La situazione neve, in Veneto, e’ in miglioramento, ma prosegue la sorveglianza da parte del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione, che ha emesso un bollettino, nel quale si segnala il permanere del pericolo di valanghe in montagna e si indica lo stato di attenzione per criticita’ idrogeologica su alcuni bacini idrografici. Per quanto riguarda il pericolo valanghe, il manto nevoso e’ in fase di ...

Dolomiti - massima Allerta valanghe : ANSA, - VENEZIA, 6 APR - Sulle Dolomiti è allerta massima per il pericolo valanghe. A causarlo - secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, Arpav, - sono state le notevoli precipitazioni ...

Dolomiti - massima Allerta valanghe : VENEZIA, 6 APR - Sulle Dolomiti è allerta massima per il pericolo valanghe. A causarlo - secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, Arpav, - sono state le notevoli precipitazioni nevose di ...

Allerta Valanghe in Veneto : livello massimo di pericolo sulle Dolomiti : L’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto Arpav rende noto che sulle Dolomiti è Allerta massima per il pericolo valanghe: ciò a causa delle precipitazioni nevose degli ultimi giorni, dell’innalzamento della temperatura e del rischio di slittamento del nuovo manto nevoso, più instabile, sul precedente. Le Dolomiti sono contrassegnate dal livello massimo di pericolo, rosso, mentre sull’arco prealpino il livello è ...

Allerta Meteo Lombardia : pericolo valanghe ancora alto : Anche nel fine settimana il pericolo valanghe sulle montagne lombarde restera’ di grado 4 Forte – Scala europea del pericolo valanghe – su molti settori delle montagne lombarde. Situazione in lieve miglioramento domenica, ma l’attenzione sulla neve deve restare alta. Lo annuncia, in una nota diffusa oggi, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. Secondo le previsioni del Centro NivoMeteorologico di ...

Allerta Meteo Veneto : rischio valanghe dopo la neve : In riferimento alla situazione Meteorologica e nivoMeteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto (che ieri, in presenza di forti perturbazioni aveva previsto in alcune zone lo stato di preallarme) al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione, ha dichiarato dalle ore 14:00 di oggi: per criticità idraulica lo stato di ...

Allerta Valanghe - alti rischi e pericoli in molte zone d'Italia per tutto il weekend : L'avviso di Allerta arriva dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico: "rischio di importanti valanghe su tutto...