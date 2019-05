Alex Sandro al PSG | Paratici dice sì | ecco quanto incasserà la Juve

Infortunio Alex Sandro - suona l’allarme : i tempi di recupero : Infortunio Alex Sandro- Nuovo ko in casa Juventus. Nel match contro l’Inter, Alex Sandro ha rimediato un trauma distrattivo alla coscia. Un Infortunio che non permetterà al terzino brasiliano di scendere in campo nel match contro il Torino. Derby totalmente a rischio, anzi, le ultime indiscrezioni parlano di sicuro forfait. Altro campanello d’allarme per Allegri, […] More

VIDEO Juventus-Fiorentina 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Decidono Alex Sandro e un’autorete di Pezzella. Bianconeri campioni d’Italia! : Missione compiuta. Serviva un punto alla Juventus e ne sono arrivati tre. La Vecchia Signora festeggia l’ottavo Scudetto consecutivo, battendo nel match della 33esima giornata del campionato di calcio di Serie A, la Fiorentina 2-1 per effetto del gol di Alex Sandro al 37′ e dell’autogol di Pezzella al 53′. La Viola era passata in vantaggio al 6′ grazie alla rete di Milenkovic. Un successo che non può certo ...

Juventus - chi resta e chi parte : via Dybala - Pjanic - Khedira e Alex Sandro : E adesso via alla rivoluzione per ritentare l'assalto alla Champions League. Lo choc-Ajax ha messo in ulteriore evidenza le carenze e le necessità di una rosa senza eguali a livello italiano ma che ...

Highlights Ajax-Juventus 1-1 : video - gol e sintesi della partita. Cristiano Ronaldo e Szczesny fondamentali - male Cancelo e Alex Sandro : Ajax e Juventus hanno dato vita ad una appassionante sfida nell’incontro di andata dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 andato in scena nella serata di ieri presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam (Olanda). La partita si è conclusa con il risultato finale di 1-1: gli uomini di Massimiliano Allegri hanno trovato il vantaggio al termine del primo tempo grazie ad un possente colpo di testa del solito Cristiano Ronaldo, ma ...

Ajax-Juventus : Alex Sandro e Bentancur dal 1' - formazione decisa anche per Ten Hag : La vigilia di Ajax-Juventus sta per esaurirsi, stasera alle 21 i bianconeri sfideranno i lancieri alla Amsterdam Arena per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Allegri ha scelto la formazione titolare e non ha più dubbi. Purtroppo per il tecnico livornese la rosa non è al completo oltre a Cuadrado, escluso dalla lista per l’Europa, mancheranno Chiellini e Emre Can, entrambi infortunati negli ultimi giorni e nemmeno ...

Rose come Alex Sandro : rigore con il Var al Manchester City : LONDRA - Due episodi da moviola messi a confronto stanno facendo discutere molto i tifosi sul web. Il tocco di braccio del difensore del Tottenham Rose durante la sfida dei quarti di Champions League ...

Marcelo-Juventus - nuova svolta : Alex Sandro in uscita - i dettagli : Marcelo-Juventus – Nuove indiscrezioni sul futuro della Juventus dalla Spagna: secondo AS, infatti, Alex Sandro sarebbe vicino al trasferimento al PSG per la prossima stagione. Il brasiliano è un obiettivo prioritario dei parigini, e l’operazione dovrebbe realizzarsi a giugno per una cifra importante, intorno ai 50 milioni di euro. Leggi anche: Ajax-Juventus probabili formazioni, le ultimissime: Cancelo […] More

Rizzoli : "Rigore il mani di Alex Sandro. Su Mandzukic immagini poco chiare" : Sia il fallo di mano di Locatelli punito con un penalty in Lazio-Sassuolo, che quello non dato dall'arbitro Fabbri al Milan per il tocco in area di Alex Sandro nel corso di Juventus-Milan erano punibili. Lo ha ammesso il designatore arbitrale della Serie A Nicola Rizzoli, che al termine del tradizionale incontro tra arbitri, dirigenti, allenatori e capitani della massima serie ha spiegato che "le indicazioni internazionali propongono punibilità ...

Parla Rizzoli : «Episodio Alex Sandro? Era rigore. Mandzukic non violento con Romagnoli» : MILANO - Nicola Rizzoli è intervenuto all'incontro fra arbitri e società di Serie A nella sede della Lega. " Possiamo sbagliare, la perfezione è impossibile, ma ribadisco che abbiamo le idee chiare " ...

Mercato Juventus - la bomba dalla Spagna : non solo Alex Sandro - un altro big verso l’addio [NOME e DETTAGLI] : Mercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo della 31^ giornata del campionato di Serie A, vittoria in rimonta per la squadra di Massimiliano Allegri contro il Milan, 2-1 il risultato finale, Dybala e Kean hanno ribaltato l’iniziale vantaggio siglato da Piatek. I bianconeri sono ad un passo dalla vittoria dello scudetto, l’intenzione è vincere il Tricolare già dal prossimo match contro la Spal. Si avvicina anche ...

