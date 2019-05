Alcatel 1S in vendita in Italia Costa 109' | ma si trova già in offerta

notebookitalia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Come ci indica il suo nome,1S è un nuovo modello entry-level, economico ma elegante nel design, perfetto per tutti i ragazzi che si affacciano per la prima volta al mondo degli smartphone. Non brilla per le caratteristiche tecniche, quanto per l'ottimo rapporto qualità/prezzo e per l'esperienza di utilizzo fluida , semplice e divertente pensata proprio per i più ...

