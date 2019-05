Alberto Urso del Serale di Amici 18 parla dei problemi del suo passato

Amici 18 - Alberto Urso intervista : “Mi ero lasciato andare…” : Alberto Urso Amici 2019: le confessioni del tenore della squadra Blu Alberto Urso è un ragazzo molto riservato. Non si lascia andare spesso. Adesso abbiamo saputo altro sul suo passato solo grazie all’intervista rilasciata al settimanale Chi. Ha confessato che, quando era più piccolo, ha avuto problemi col peso: a Ti lascio una canzone era […] L'articolo Amici 18, Alberto Urso intervista: “Mi ero lasciato andare…” ...

Alberto Urso trionfa su Mameli - la Bertè scatena la polemica coi prof : Serale Amici, Alberto Urso mette Mameli a rischio eliminazione: la sfida Mameli contro Alberto Urso ad Amici 18. Anche sabato 4 maggio nella puntata del Serale abbiamo assistito al confronto fra i due, con il dovuto recap di ciò che è successo in settimana. In particolare, abbiamo visto Mameli lanciare una sfida ad Alberto Urso […] L'articolo Alberto Urso trionfa su Mameli, la Bertè scatena la polemica coi prof proviene da Gossip e Tv.

Dj Giuseppe di Radio 105 contro brano di Alberto Urso : 'Speriamo di non sentirlo più' : Ieri, venerdì 3 maggio, è andato in onda il programma Radiofonico 105 Music & Cars, condotto da dj Giuseppe, uno degli speaker di Radio 105, emittente partner di Amici di Maria De Filippi. Durante la puntata del suo show, lo speaker ha commentato in maniera non molto garbata un brano appartenente ad un attuale concorrente del talent show di Canale 5. Si tratta de 'La mia Rivelazione' di Alberto Urso che, una volta terminato, è stato ...

Alberto Urso distrugge Mameli dopo eliminazione Valentina : è scontro ad Amici : Alberto Urso e Mameli, continua lo scontro ad Amici 2019 Che tra Alberto Urso e Mameli non scorra più buon sangue è evidente, visto che ad Amici 2019 il secondo non ha mai perso occasione per sminuire il bel canto sottolineando che la musica non sia fatta solo di acuti ma anche di altro; Alberto, […] L'articolo Alberto Urso distrugge Mameli dopo eliminazione Valentina: è scontro ad Amici proviene da Gossip e Tv.

L’album di Alberto Urso dopo Amici di Maria De Filippi - tutti i dettagli sull’esordio discografico : Si intitola Solo il primo disco di inediti di Alberto Urso, concorrente dell'attuale edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. L'album è prodotto da Polydor Italia (Universal Music Italia) e contiene 11 brani. Arriverà nei negozi e in digital download il prossimo 10 maggio, in piena fase serale di Amici di Maria De Filippi che vede già Alberto tra i possibili vincitori del programma insieme alla talentuosa cantante ed autrice Giordana ...

Alberto Mezzetti scrive alla D’Urso : “Ho fatto qualcosa di sbagliato?” : Alberto Mezzetti scrive a Barbara D’Urso dopo che i due si sono allontanati in seguito alla fine del Grande Fratello. Un anno fa il Tarzan di Viterbo entrava nella casa di Cinecittà, trionfando nella nuova edizione condotta da Barbara D’Urso. Sin dalle prime puntate il modello aveva mostrato un forte interesse nei confronti della presentatrice, corteggiandola e riempiendola di complimenti. Terminato il reality i due avevano iniziato ...

Alberto Urso e Arisa - collaborazione importante : De Filippi entusiasta : Album “Solo” di Alberto Urso: il duetto con Arisa svelato al Serale di Amici 18 Arisa e Alberto Urso hanno realizzato un duetto che è stato inserito nel nuovo album del cantante della squadra Blu dal titolo Solo. Una collaborazione preziosa, per il tenore: persino Maria De Filippi ha voluto ringraziare l’artista perché, nel mondo […] L'articolo Alberto Urso e Arisa, collaborazione importante: De Filippi entusiasta ...

Alberto Urso sfidato da Loredana Bertè - il cantante colto alla sprovvista al Serale : Loredana Bertè sorpresa da Alberto Urso, esibizione strepitosa al Serale La quinta puntata del Serale di Amici 18 è stata ricchissima di colpi di scena e di discussioni: pensate all’esibizione di John Travolta con Umberto Gaudino e Valentina Vernia oppure alla polemica scatenata da Loredana Bertè su Vincenzo o a quella di Rudy Zerbi su […] L'articolo Alberto Urso sfidato da Loredana Bertè, il cantante colto alla sprovvista al Serale ...

Amici 18 - Alberto Urso. Parla la mamma : “Ha sofferto in silenzio” : Amici Serale, anticipazioni. La mamma di Alberto Urso rompe il silenzio: “So che soffriva…” Si è raccontata in una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù la mamma di Alberto Urso di Amici 2019. La donna, commentando la partecipazione del figlio al fortunato talent condotto da Maria De Filippi, ha avuto modo di Parlare anche del suo passato, confessando: Alberto oggi è molto ...

