Al Parlamento Europeo non esisteranno più gli stage gratuiti

La prima volta di un turco-cipriota al Parlamento Europeo : Potrebbe arrivare fra poche settimane, se il professor Niyazi Kizilyürek riuscirà a farsi eleggere con il principale partito di opposizione cipriota

Si scioglierà l’ALDE - il gruppo politico dei liberali al Parlamento Europeo : Ed entrerà a far parte di un nuovo di una coalizione più grande assieme al partito di Emmanuel Macron

Civitanova : incontro con il medico di Lampedusa Pietro Bartolo candidato al Parlamento Europeo : Bartolo in Italia e nel mondo è il simbolo di una modalità diversa di affrontare la questione dei migranti fondata sull'umanità e sul rispetto nei confronti delle persone che arrivano e verso le ...

Il sostegno della candidatura di De Meo al Parlamento Europeo dalla maggioranza comunale : Il suo obiettivo primario è di far recepire alle istituzioni comunitarie le esigenze delle piccole comunità e di impegnare l'Europa nell'attuare una politica che si impegni nel produrre risultati ...

'Scegli l'Europa in cui vuoi che io cresca' : il cortometraggio del Parlamento Europeo verso le elezioni : ... belli e fragili che vivono gli uomini e le donne che stanno per diventare genitori e i bambini appena nati, quando fanno il loro ingresso nel mondo. "Scegli l'Europa in cui vuoi che io cresca", dice ...

"Scegli l'Europa in cui vuoi che io cresca" : il cortometraggio del Parlamento Europeo verso le elezioni : "Si dice che nasciamo soli, ma non è così. Ognuno può fare la differenza". Attraverso le parole di questa ragazzina, narratrice del cortometraggio 'Scegli il tuo futuro', il Parlamento europeo fa appello ai cittadini in vista delle elezioni di maggio. Il tema della nascita è centrale nel filmato diretto da Frédéric Planchon. Nel cortometraggio sono documentati i momenti intensi, belli e fragili che ...

Il fagiolo di Sorana al Parlamento Europeo in Belgio : Sorana. È stata una partecipazione ricca di soddisfazioni quella del fagiolo di Sorana Igp alla mostra allestita al Parlamento Europeo di Bruxelles sulle eccellenze alimentari italiane. . Il successo ...

La lettera al Parlamento Europeo con cui il Brunei difende la pena di morte per lapidazione : «Rendere l’adulterio e la sodomia un reato serve a salvaguardare la sacralità della discendenza familiare»

La voce della Politica Vicenda Di Bello : interrogazione al Parlamento Europeo : L'europarlamentare Eleonora Forenza ha inviato una interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 130 del regolamento sul caso del Tenente Giuseppe Di Bello. "Il 6 dicembre ...

I contenuti terroristici online dovranno essere rimossi entro 1 ora - c’è il voto del Parlamento Europeo : Con 308 voti favorevoli, 204 contrari e 70 astensioni, il Parlamento Europeo ha votato a favore della proposta di rimuovere obbligatoriamente i contenuti online legati al terrorismo entro un’ora dalla richiesta da parte delle autorità. La norma è volta a contrastare la diffusione online di contenuti terroristici. Le aziende che non rispetteranno sistematicamente e continuativamente la legge incorerrano in sanzioni fino al 4% del loro ...

Elezioni - ultima proiezione dal Parlamento Europeo : "Lega secondo partito in Ue - primo in Italia" : La Lega si conferma primo partito in Italia con più eletti alla futura Eurocamera con 26 seggi (rispetto ai sei precedenti). Lo rivela la nuova proiezione del Parlamento Europeo. Il M5S sale a 18 seggi, il Pd cala a 16, Forza Italia stabile a 8.

Il Parlamento Europeo ha approvato una legge per proteggere i rider : E tutti gli altri lavoratori della cosiddetta "gig economy": impone maggiore chiarezza sugli orari di lavoro e altre garanzie minime per i dipendenti

Il Parlamento Europeo protegge chi svela i segreti dei potenti : Il percorso legislativo è stato facilitato dalla mobilitazione della società civile, portando finalmente, come scrive il sito specializzato Contexte , alla "vittoria politica del parlamento europeo". ...

Il video del discorso di Greta Thunberg al Parlamento Europeo : La giovane attivista svedese ha parlato di cambiamento climatico, acidificazione degli oceani e dell'incendio di Notre Dame davanti a un'aula piena