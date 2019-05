Al Golf Club Garfagnana si è disputato il Trofeo ACI - Aquilini

Marooners e The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR tra i Games with Gold di maggio : Microsoft ha da poco annunciato quali saranno i giochi disponibili nel mese di maggio per gli abbonati al servizio Xbox Live Gold.Dal sito di Larry "Major Nelson" Hyrb apprendiamo che i titoli Xbox One saranno Marooners e The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR. Il primo sarà disponibile dal primo al 31 maggio, il secondo potrà essere scaricato dal 16 maggio al 15 giugno.Anche il catalogo Xbox 360 è stato aggiornato con l'aggiunta di Earth Defence ...

Il grande Golf internazionale torna al Miglianico Golf & Country Club : al via la 6ª edizione dell’Abruzzo Open Dailies Total 1 : Tutto pronto per la sesta edizione dell’Abruzzo Open Dailies Total 1, terzo evento stagionale dell’Italia Pro Tour Banca Generali Private Il grande Golf internazionale ritorna al Miglianico Golf & Country Club con la sesta edizione dell’Abruzzo Open Dailies Total 1 (17-19 aprile) in calendario nell’Alps Tour e terzo evento dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, il circuito di nove gare nazionali e internazionali ...