Ajax-Tottenham 2-2 LIVE | il risultato in diretta

Ajax-Tottenham 2-3 Lucas Moura - tripletta remuntada : Ajax e Tottenham si ritrovano di fronte a 8 giorni di distanza dalla gara di Londra per il ritorno della seconda delle due semifinali di Champions League: in palio il pass per la finale del 1 giugno...

Champions League : in campo Ajax Tottenham 2-0 DIRETTA : In campo Ajax-Tottenham 2-0 DIRETTA semifinale di ritorno di Champions League. LA CRONACA GOL DI Ziyech 30' TADIC! Contropiede veloce dell'Ajax guidato da Ziyech che serve in area di rigore Tadic, ma l'ex Southampton angola troppo il suo sinistro. 28' Lucas Moura tenta la ...

Champions League : in campo Ajax Tottenham 1-0 DIRETTA : In campo Ajax-Tottenham 1-0 DIRETTA semifinale di ritorno di Champions League. LA CRONACA 7' PALO DI SON! Onana battuto, solo il legno può salvare l'Ajax! 6' Colpo di testa vincente del difensore olandese: 1-0! 5' GOL DI DE LIGT! Ajax IN VANTAGGIO! 3' MIRACOLO DI LLORIS! Intervento ...

Champions League : Ajax Tottenham DIRETTA : In campo Ajax-Tottenham DIRETTA semifinale di ritorno di Champions League. Chi supera il turno trova in finale il Liverpool . A Londra e' finita 1-0 per i Lancieri. Vincere sempre', giovane Ajax vede ...