Airbus | importante passo avanti verso la costellazione di satelliti LEO per Telesat

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019)ha completato con successo le fasi di definizione del sistema e di gestione dei rischi dellaLEO die ha presentato all’operatore soluzioni per i segmenti spaziali e terrestri: queste soluzioni non soltanto soddisfano gli elevati requisiti di, ma forniscono anche approcci affidabili e competitivi per i suoi obiettivi di business a lungo termine.ha eseguito l’ottimizzazione del sistema, l’ingegnerizzazione dei requisiti e la progettazione iniziale dei principali componenti hardware e software per i segmenti di spazio e terra, nonché per il terminale dell’utente. È stata inoltre l’occasione perdi fare il punto sui piani di industrializzazione, che saranno in parte situati in Canada, quinta “patria” di. Si tratta di una grande opportunità per, che le consentirà di sviluppare ulteriormente la ...

ttapr : Airbus compie un importante passo avanti verso la costellazione di satelliti LEO per Telesat… - farid1413 : RT @GiulioTerzi: #Boeing737Max CEO continua a gestire male la crisi, mentre importante cliente come Emirati minaccia di rivolgersi alla con… - kermany : RT @GiulioTerzi: #Boeing737Max CEO continua a gestire male la crisi, mentre importante cliente come Emirati minaccia di rivolgersi alla con… -