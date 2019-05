Agrigento | la denuncia | “Insulti razzisti dell’arbitro a nostro giovane calciatore del

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “Sporco negro” e ancora “negro di me..a”. Sono gli insultirivolti a undel Gambia, Kabila Colley, durante la finale regionale Juniores di calcio a Ravanusa, in provincia di. Giovanni Castronovo, direttore generale della squadra, ha annunciato una querela alla Procura contro l’arbitro. Secondo la sua, è stato proprio il direttore di gara, Cristian De Caro, a rivolgersi in questo modo al 18enne che gioca con il Parmonval, squadra del campionato di Eccellenza. “Kabila piangeva alla fine della partita – spiega Castronovo all’Adnkronos – Perché quelle offese razziste lo hanno davvero molto colpito. Era devastato“. Secondo il racconto delgiocatore, che vive in una comunità per minori stranieri a Palermo, l’arbitro lo avrebbe più volte insultato durante la partita. “E me lo ...

