Agguato di mafia a Belmonte Mezzagno Ucciso un uomo a colpi di pistola

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Fonte foto: FOTOGRAMMAdiundi1Sezione: Cronache Tag:Roberto Chifari Il cadavere di und'arma da fuoco, è stato trovato all'interno della sua auto a, nel Palermitano Una vera e propria esecuzione. Sono sei i bossoli dicalibro 7.65 trovati a terra dai carabinieri che indagano sull'omicidio di Antonio Di Liberto, il commercialista di 49 annistamani a, in provincia di Palermo. Almeno quattro proiettili lo hanno raggiunto da distanza ravvicinata. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato riverso nella sua auto, una Bmw, in via Umbria, poco distante dalla villetta in cui l', fratello dell'ex sindaco del paese del Palermitano, Pietro, ...

NicolaMorra63 : #Napoli: bimba di 4 anni con polmoni perforati per sparo in piazza. Un morto davanti una scuola tempo fa. Brutalità… - allnews24eu : Commercialista ucciso a Belmonte Dietro l'agguato l'ombra della mafia - AllNews24 - BELMONTE MEZZAGNO (PALERM… - M_decimoMeridio : RT @Checcogarage: Il Paese vive un agguato di mafia al giorno ma il nutellaro deve pensare alla propaganda e far manganellare chi lo contes… -