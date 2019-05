Accordi Usa-Cina | Trump contrattacca | ' Nessuna marcia indietro di Pechino | la loro

Cina fa marcia indietro sugli Accordi commerciali con gli Usa : a rischio mesi di negoziati : Addio accordi commerciali tra Cina e Usa . Pechino ha fatto marcia indietro su quasi tutti i punti dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti. È quanto rivela in esclusiva la Reuters, che apre il ...

Accordi&DisAccordi (Nove) - Di Battista : “Siri si deve dimettere per aver usato l’incarico pubblico per interessi personali” : “Sul caso Siri, il punto non è giudiziario, ma politico come ha capito bene il presidente Conte”. Alessandro Di Battista lo afferma durante la registrazione di “Accordi&Disaccordi” condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda stasera su Nove alle 22.45. “Tutti a dire: ‘Ci auguriamo che Armando Siri esca pulito da questa situazione, ergo, tornerà a fare il sottosegretario’?”, chiede Sommi. “No, dico il mio pensiero: ...

Usa-Russia - nuovi Accordi su armamenti : Putin e Trump hanno parlato anche della situazione politica nel Venezuela e della denuclearizzazione della Corea del Nord. Inoltre, hanno anche "accennato" al rapporto Mueller sul Russiagate, ha ...

Brexit - gli Usa avvertono : niente Accordi se torna il confine in Irlanda. Uk e Ue sono avvisate : Riprendere il controllo delle proprie decisioni e riacquistare la libertà di stringere nuovi accordi commerciali bilaterali, come ripetono i Brexiteer, dovrebbe assicurare al Regno Unito un roseo futuro post Brexit. Peccato che non si tratti solo del Regno Unito di Gran Bretagna, ma del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda: non di un’isola, ma di un’isola, più un quarto di isola, più le piccole. Una realtà che si impone senza ...

Usa : 'Passaporti russi dati a ucraini orientali violano gli Accordi' : Gli Stati Uniti "condannano la decisione del presidente russo Vladimir Putin di concedere la cittadinanza accelerata ai residenti nell'Ucraina orientale controllata dalla russia". Con questa mossa, ...

Accordi&DisAccordi (Nove) - Travaglio : “Media usano arresto di De Vito per colpire la Raggi per il ‘no’ alle Olimpiadi” : Marco Travaglio è l’ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. “Domanda diretta: non pensi che per chi ha fatto dell’onestà una sorta di diversità antropologica, questa sia una botta molto forte?”, chiede Sommi in riferimento all’arresto per corruzione di Marcello De Vito, presidente del consiglio comunale a Roma in quota M5S. “Non credo che sia una ...

Via della Seta : Accordi per 2 - 5 miliardi. Di Maio rassicura Usa : 'tlc fuori da intese' : Abbiamo fatto un passo per aiutare la nostra economia a crescere'. 'Ci sarà una task force del Mise - ha detto ancora Di Maio - che monitorerà gli accordi, lavoriamo perché ci siano altri accordi da ...

Via della Seta - sos Ue : ‘Possibili rischi per sicurezza’. Ambasciata Usa : ‘Italia analizzi con attenzione gli Accordi con la Cina’ : La preoccupazione dell’Europa, il suggerimento degli Stati Uniti, la ‘lettura’ cinese dei fatti, le polemiche interne. L’adesione dell’Italia alla nuova Via della Seta continua a far discutere sia dentro che fuori i confini nazionali, nonostante le rassicurazioni e i paletti messi dal governo all’alleanza commerciale con la Cina che tanto ha infastidito sia gli Usa che l’Unione europea. Per Bruxelles, ...