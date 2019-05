A Marina di Ravenna festa del volontariato di primavera con MareLibera

Marina di Ravenna - recuperato cadavere in mare : Marina di Ravenna , 1 maggio 2019 - L'hanno visto galleggiare al largo , non sapevano cosa fosse: quando si sono avvicinati si sono resi conto che era un corpo , ed è scattato l'allarme. Una ...

Vela - raduno solidale a Marina di Ravenna : BOLOGNA, 2 APR - Il mare come terapia, la Vela come riabilitazione: è 'MareLibera', raduno nazionale dell'Unione italiana Vela solidale, Uvs, che per l'edizione 2019, la nona, torna in Emilia-Romagna ...