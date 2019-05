A Manduria in 3mila in marcia in memoria di Stano | vittima del bullismo

trnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019)- 'Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare', 'Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo'. Sono alcune delle frasi su cartoncino colorato affisse nel centro dinel giorno dellaper la Civiltà, partita in mattinata indi Antonio, il 66enne morto il 23 ...

PinoAikiShiatsu : Manduria, 3mila in marcia per il pensionato vittima della baby gang: 'Siamo tutti responsabili' - infoitinterno : Manduria, 3mila in marcia per il pensionato vittima della baby gang: 'Siamo tutti responsabili' - Annabel27034387 : RT @rep_bari: Manduria, 3mila in marcia per il pensionato vittima della baby gang: 'Siamo tutti responsabili' [news aggiornata alle 12:30]… -