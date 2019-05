ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Milano, 8 mggio 2019 - Culturaria, competenze commerciali e gestione aziendale: sono i tre pilastri formativi di, polo di formazione professionale promosso da Heineken ...

birraBUZZ : RT @qn_giorno: A Lambrate nasce l'Università della #BIRRA : corsi per i professionisti de settore #Milano - ilovebirra : RT @qn_giorno: A Lambrate nasce l'Università della #BIRRA : corsi per i professionisti de settore #Milano - qn_giorno : A Lambrate nasce l'Università della #BIRRA : corsi per i professionisti de settore #Milano -