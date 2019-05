9 abitudini delle migliori amiche che fanno durare l’amicizia per sempre

vanityfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) È la prima persona cui scrivete quando avete qualcosa da raccontareVi telefonate spessoVi leggete nel pensieroSapete come divertirvi senza fare nullaRideteper le stesse coseDitele cose come stannoVi spronate a vicendaDateil meglio di voiNon avete inibizioniA guardare la foto di Reese Whiterspoon e Jennifer Aniston sembra che la teoria secondo cui molte coppie si assomigliano (leggete qui) valga anche per le. Bionde, stesso mento, stesso sorriso ed espressioni che trasmettono sensazioni positive. Sì, perché l’amiciziabest friend potrebbe essere riassunta nell’hasthtag tra i più usati su Instagram #positivevibes. Chiunque abbia una vera migiore amica lo sa: quando siete insieme riuscite a mostrare solo la miglior parte di voi stesse e la vostra amicizia è l’antitesi della negatività.Avere una amica del cuore migliora la vita ed è ...

