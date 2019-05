100 Anni Citroen | è festa al Salone del Parco Valentino

I 100 Anni di Save The Children - 'Non posso avere nemici con meno di 7 anni' : Gli anni Novanta vedono l'Organizzazione impegnata in prima linea al fianco dei bambini colpiti dai tanti conflitti scoppiati in diverse aree del mondo, dall'Iraq al Mozambico, dalla Colombia allo ...

LIVE Fognini-Edmund - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 6-4 6-3. Il ligure domina il britannico in un’ora e mezza! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Fabio Fognini e Kyle Edmund. Il ligure, trionfatore nel 1000 sul rosso di Montecarlo, torna a giocare dopo i forfait a Barcellona e ad Estoril per via di alcuni problemi fisici avuti nel post successo del Principato. Il n.1 nostrano si spera sia in condizione perché il rivale non è giocatore da poco, dotato di un dritto molto potente e ...

Altro che quota 100 - dipendenti della Camera in pensione a meno di 60 anni (ma per poco) : È la legge che consente ancora ad alcune decine di impiegati di Montecitorio e palazzo Madama di accedere a un esodo...

Più di 1000 giorni senza te! Maria Chindamo - il dolore nell’anniversario della scomparsa : "Mille giorni senza te, mille giorni senza giustizia". Nel terzo anniversario della scomparsa di Maria Chindamo, la mamma di tre figli sparita da Limbadi, familiari e amici hanno chiesto giustizia e verità... "per rompere il muro del silenzio e dell'omertà, per chiedere che vengano intensificate le indagini per conoscere le facce di mandanti esecutori di questo orribile crimine". Secondo le ipotesi della Procura l'imprenditrice sarebbe ...

Terremoto Friuli 1976 - 43 anni fa il sisma che devastò più di 100 Comuni. E fece nascere nuovo modello di ricostruzione : Sono passati 43 anni da quando, la sera del 6 maggio 1976, poco dopo le 21, in Friuli la terra tremò e in pochi secondi tutto venne giù. Soltanto il mattino successivo si compresero le proporzioni della devastazione portata dalla scossa – 6,4 gradi della scala Richter – con case crollate e centinaia di morti in 137 Comuni ma soprattutto nel quadrilatero tra Gemona, Venzone, Buja e Majano. In tutto furono 989 le persone rimaste sotto ...

Scavalca le barriere della diga di Ridracoli e precipita : muore a 20 anni dopo un volo di oltre 100 metri : Un giovane di 20 anni, originario dell’Aretino, e’ precipitato ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, dal cornicione della diga di Ridracoli, nel Forlivese, perdendo la vita dopo un volo di oltre 100 metri terminato nella parte esterna dell’invaso, quella senza acqua. Il ragazzo si trovava a Ridracoli insieme a tre amici, coetanei, giunti sull’Appennino forlivese per una escursione. Secondo quanto riferito dai tre ai ...

Associazioni in piazza per la rievocazione storica di 100 Anni fa : Cosa è successo a Saronno 100 anni fa? Più di 80 Associazioni domenica 5 maggio parteciperanno alla rievocazione storica per le vie del centro con stand, cortei di figuranti, spettacoli, canti e musica. Con l'arrivo del treno a vapore alla Stazione di piazza Cadorna si rievocherà il ritorno dei reduci di guerra. Le Associazioni saronnesi che quest'anno partecipano al ...

Polifarma compie 100 Anni : è una delle aziende farmaceutiche più antiche di Italia : 170 dipendenti in Italia, il 35% dei quali under-35, sviluppo sul mercato mondiale e una previsione di crescita del 30%, per un fatturato di oltre 55 milioni di euro atteso nel 2019, di cui il 50% destinato a nuovi progetti con un approcciodigital oriented: sono i numeri che fotografano la realtà di Polifarma, una delle aziende farmaceutiche più antiche d’Italia,fondata a Roma nel 1919 e da vent’anni sotto la guida della signora Luisa Angelini ...

Beijing - 100° anniversario del Movimento del 4 Maggio 1919 : Ma Long si è da poco aggiudicato il titolo di campione del mondo nel singolo maschile al Campionato mondiale di ping pong tenutosi in Ungheria, realizzando il suo sogno di vincere tre campionati ...

Inter - Wanda Nara : «Se Spalletti resta 100 Anni - Icardi ne resterà 150» : MILANO - ''Se Spalletti dice che resterà cento anni all' Inter , allora Icardi ne resterà 150 perché è più giovane'' . Lo afferma, con un sorriso, nella notte a Tiki Taka, Wanda Nara , moglie e agente ...

