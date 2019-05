Walter Nudo ' Le mie ischemie? Ho temuto di morire | ho sentito vicino Fabrizio Frizzi'

Walter Nudo parla per la prima volta dopo l’ischemia : Al settimanale “Chi” Walter Nudo ha raccontato la paura che ha vissuto l’8 aprile scorso, quando è stato colpito da due ischemie mentre si trovava negli Stati Uniti. «Ero a Los Angeles, in albergo. Mi sono svegliato nel letto fradicio di sudore. Avevo freddo, ma sudavo. Il letto era completamente bagnato. Volevo chiamare aiuto, ma dalla bocca uscivano solo suoni distorti. Ho pensato “sto morendo”. Ho infilato non so come le ...

Walter Nudo ho visto la morte in faccia : Walter Nudo in un’intervista al settimanale “Chi” ricorda la grande paura vissuta l’8 aprile scorso, quando è stato colpito da due ischemie mentre si trovava negli Stati Uniti. «Ero a Los Angeles, in albergo. Mi sono svegliato nel letto fradicio di sudore. Avevo freddo, ma sudavo. Il letto era completamente bagnato. Volevo chiamare aiuto, ma dalla bocca uscivano solo suoni distorti. Ho pensato “sto morendo”. Ho infilato non so come le ...

Walter Nudo dopo l'ischemia : «Ho pensato di morire - in quel momento ho sentito vicino Frizzi» : «Ero a Los Angeles, in albergo. Mi sono svegliato nel letto fradicio di sudore. Avevo freddo, ma sudavo. Il letto era completamente bagnato. Volevo chiamare aiuto, ma dalla bocca uscivano solo...

Walter Nudo dopo l'ischemia al cervello : "Ho sentito vicino Frizzi" : A distanza di un mesa dalle due ischemia al cervello che lo hanno colpito mentre era in America, Walter Nudo si racconta: come si è sentito male, cosa ha provato quando i medici gli hanno ...

Walter Nudo parla dopo le ischemie : "Ho sentito molto vicino Fabrizio Frizzi" : “Ero a Los Angeles, in albergo. Mi sono svegliato nel letto fradicio di sudore. Avevo freddo, ma sudavo. Il letto era completamente bagnato. Volevo chiamare aiuto, ma dalla bocca uscivano solo suoni distorti. Ho pensato ‘sto morendo’. Ho infilato non so come le scarpe e ho chiamato un taxi. Mi sono fatto portare da un amico medico che ha capito subito la gravità della situazione. Andiamo in ospedale dove mi sottopongono ...

Walter Nudo - il drammatico racconto sul malore : “Ho pensato di morire” : Walter Nudo sta bene dopo il brutto malore che lo ha colpito mentre era a Los Angeles. Il drammatico racconto Walter Nudo ha dovuto affrontare uno dei periodi più brutti della sua vita. L’attore ed ex gieffino è stato colto da un malore mentre si trovava a Los Angeles lo scorso aprile. Le prime notizie […] L'articolo Walter Nudo, il drammatico racconto sul malore: “Ho pensato di morire” proviene da Gossip e Tv.

Walter Nudo - il drammatico racconto di quando fu colpito da una doppia ischemia : Walter Nudo racconta per la prima volta i drammatici momenti quando fu colpito da una doppia ischemia. L’attore credeva di morire e in quegli attimi si è sentito più vicino a Fabrizio Frizzi. Nudo racconta la sua esperienza al settimanale Chi: Ero a Los Angeles, in albergo. Mi sono svegliato nel letto fradicio di sudore. Avevo freddo, ma sudavo. Il letto era completamente bagnato. Volevo chiamare aiuto, ma dalla bocca uscivano solo suoni ...

Walter Nudo : "Ho visto la morte in faccia. Ho sentito vicino Fabrizio Frizzi" : «Ero a Los Angeles, in albergo. Mi sono svegliato nel letto fradicio di sudore. Avevo freddo, ma sudavo. Il letto era completamente bagnato. Volevo chiamare aiuto, ma dalla bocca uscivano solo suoni distorti. Ho pensato “sto morendo”. Ho infilato non so come le scarpe e ho chiamato un taxi. Mi sono fatto portare da un amico medico che ha capito subito la gravità della situazione. Andiamo in ospedale dove mi sottopongono a una serie di ...

Walter Nudo rompe il silenzio dopo il malore : E' un Walter Nudo più spirituale quello che torna a parlare oggi, a distanza di due mesi dalle ischemie che lo hanno colpito e costretto a una serie di interventi al cuore. L'attore, dopo la difficile ...

Walter Nudo dopo operazione : nuova vita in un posto segreto : Walter Nudo, dopo il malore e l’operazione. L’attore si sta ricaricando in un posto segreto. Ed è da solo Aveva fatto preoccupare fan e amici. Walter Nudo sembra si sia ripreso benissimo dopo il malore che lo ha colpito mentre era a Los Angeles e l’operazione in Italia. Un piccolo intervento che era andato bene, […] L'articolo Walter Nudo dopo operazione: nuova vita in un posto segreto proviene da Gossip e Tv.

Walter Nudo - il recupero miracoloso dopo l'operazione al cuore : come lo beccano i paparazzi : Solo poche settimane fa, Walter Nudo si accasciava per un malore improvviso a Los Angeles che lo ha costretto a tornare subito in Italia per operarsi. Oggi il vincitore del Grande Fratello Vip è miracolosamente tornato a passeggiare per strada in tenuta ginnica, come documentato dai paparazzi del se

Walter Nudo - come sta?/ Ecco gli aggiornamenti sulla sua salute : in netta ripresa : Walter Nudo, come sta? Ecco le ultime notizie sulle condizioni di salute dopo l'intervento al cuore, il settimanale 'Chi' l'ha paparazzato e...

Walter Nudo di nuovo in forma - eccolo mentre passeggia dopo la paura per l'operazione : Le prime immagini di Walter Nudo dopo la paura e la corsa in ospedale. L?attore è stato dimesso dalla struttura sanitaria dove è stato operato e ora sta tornando alla vita di...

Walter Nudo - la tenera sorpresa dei figli dopo l’operazione : La paura è finalmente passata e Walter Nudo sorride accanto ai suoi figli dopo l’operazione al cuore. L’attore – come è ormai noto – qualche settimana fa era stato ricoverato d’urgenza in una clinica di Beverly Hills, a Los Angeles, dopo un malore. I medici gli avevano riscontrato la presenza di due ischemie, causate da un problema al cuore e Walter era subito volato in Italia per essere operato in una struttura di ...