Volley | Finale Scudetto 2019 | Perugia-Civitanova | gara-3 decisiva Battaglia di fuoco per

(Di martedì 7 maggio 2019) Laprosegue al PalaBarton,si affronteranno nella-3 delladimaschile in programma mercoledì 8 maggio (ore 20.30). Le due squadre si presentano all’appuntamento in perfetta parità (1-1), hanno vinto gli incontri disputati di fronte al proprio pubblico e sono giunti a un momento fondamentale della serie che assegna il tricolore: chi vincerà la sfida di mezzo riuscendo a issarsi sul 2-1 e a guadagnare il primo match-point per conquistare il titolo?I favori del pronostico pendono dalla parte dei Block Devils che non perdono un match casalingo nei playoff addirittura dalla-2 della2016, i ragazzi di Lorenzo Bernardi riescono a trasformarsi tra le mura amiche e anche in-1 hanno soppiantato gli avversari con un roboante 3-0 in appena 75 minuti di gioco ma la Lube ha tutte le carte in regola per espugnare la ...

