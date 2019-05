Vittorio Feltri | la lezione definitiva ai gretini sul clima | Vi dico io

Vittorio Feltri contro Greta Thunberg : 'Racchia - saccente e porta sfiga' : Vittorio Feltri quando ha una cosa da dire, non si preoccupa degli effetti che potrebbe scatenare. Quando ha un dissenso da rendere pubblico, lo fa senza peli sulla lingua. Questo, per forza di cose, rischia di scatenare un effetto domino che fa divampare le polemiche e attacchi personali nei suoi confronti. Il perbenismo, però, non sta di casa nelle sue opinioni, anche se c'è da mettere in rilievo tutta la propria discordanza nei confronti di ...

Vittorio Feltri : “Greta Thunberg? Racchia - saccente e porta pure sfiga” : Lunedì 6 maggio, il titolo di apertura di Libero era: “Riscaldamento del pianeta? Ma se fa freddo“. Nel pezzo, si faceva riferimento al fatto che essendo le temperature basse per la stagione, l’allarme sul clima sarebbe tutta una bufala. E oggi, il direttore Vittorio Feltri torna a dire la sua su Greta Thunberg già in passato definita “gretina” e “rompiballe”: “Di sicuro non diamo retta a una ...

Vittorio Feltri : “Greta Thumberg? Racchia - saccente e porta pure sfiga” : Lunedì 6 maggio, il titolo di apertura di Libero era: “Riscaldamento del pianeta? Ma se fa freddo“. Nel pezzo, si faceva riferimento al fatto che essendo le temperature basse per la stagione, l’allarme sul clima sarebbe tutta una bufala. E oggi, il direttore Vittorio Feltri torna a dire la sua su Greta Thumberg già in passato definita “gretina” e “rompiballe”: “Di sicuro non diamo retta a una ...

Il clima - la figa - gli elefanti e la neve : il delirio di Vittorio Feltri è compiuto : “Del clima non me ne frega niente, l’unica cosa che mi interessa è la figa” scriveva Vittorio Feltri, il 20 aprile scorso, sulla propria pagina Facebook. E come dargli torto? Vuoi mettere il sesso con un argomento noioso come i cambiamenti climatici? Non c’è storia. E infatti, calcolando la media delle condivisioni sulla sua pagina, alquanto esigue visto il suo ruolo di direttore di un noto giornale nazionale, con questa ...

Vittorio Feltri : "Non sequestrano armi ai malavitosi ma le tolgono agli onesti. E a Napoli si spara ai bimbi" : "Invece di sequestrare pistole e fucili ai malavitosi tolgono le armi agli onesti che le detengono regolarmente". Vittorio Feltri, sul suo profilo Twitter, commenta il caso della piccola Noemi, la bambina rimasta gravemente ferita in una sparatoria nel centro di Napoli. Un episodio drammatico sul qu

Vittorio Feltri - niente soldi e tanti guai : chi voleva candidarmi e perché nessuno vuole fare il sindaco : Si scopre che ormai pochi personaggi accettano di candidarsi a sindaco. Accade in piccoli e medi comuni. perché? I motivi della rinuncia sono vari. Il primo è che il ruolo non gode più del prestigio di una volta, è malamente retribuito e richiede un impegno eccessivo. Il che impone a colui che viene

Vittorio Feltri : la scienza sa tutto ma non trova l'anima e fallisce : Un amico medico, non uno stregone, mi ha proposto un libro uscito undici anni fa: Una scienza senz' anima, autore Giuseppe Sermonti, Lindau, p 135, 14,50. Leggilo, mi ha detto: ti stupirà, è pure breve. Nel titolo si combattono un paio di parole che nella mia mente, ma - sono certo - anche in quella

Vittorio Feltri risponde a Becchi : 'Matteo Salvini di meglio non può fare' : Tu affermi che Salvini sbaglia a cavalcare i temi attuali, quelli suggeriti dalla cronaca, e trascura i drammi della economia. Invece ha ragione lui. La gente è attenta al modo in cui reagisce la ...

Vittorio Feltri risponde a Becchi : "Matteo Salvini di meglio non può fare" : Caro professore, ci risiamo con le critiche aspre a Salvini ispirate a pressappochismo. Dici che ha molte idee e tutte confuse, non riesce a dare una linea politica convincente alla Lega, che Bossi era più bravo e più strategico di lui. Non è vero. Il Senatur, tanto per cominciare, ha avuto sì il me

Vittorio Feltri a L'Aria che tira - la verità sul voto : "I sondaggi dicono che Salvini è davanti - ma..." : "Agli italiani delle elezioni europee se ne fregano, non sanno neanche a cosa servano. Siamo tutti in attesa solo di una cosa". Bando ai formalismi, Vittorio Feltri va dritto al sodo. In collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira, il direttore di Libero ammette che tra Lega e Movimento 5 Stell

Vittorio Feltri - bordata su flat tax e reddito : "Il barile è vuoto. Cosa non hanno capito i politici" : "Il Primo maggio è la festa più insulsa dell'anno. Si festeggia il lavoro, ma quale? Il lavoro nero". Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, tuona: "Tutti parlano di lavoro e nessuno lo crea. Gli imprenditori, gli unici che possono fare questa operazione, in Italia sono o

Vittorio Feltri - l'avvertimento a Salvini sulle province : "Prima devi cancellare quelle regioni" : Renzi abolì le province, ma appena appena. Gli enti furono ridotti a contenitori di spese e continuarono a sperperare denaro. Tanto valeva, a parità di costi, tenerle in vita visto che servivano ai cittadini, per la manutenzione delle strade e non solo. Invece furono formalmente soppresse pur contin

Vittorio Feltri - un'amara verità su Luigi Di Maio - il Mezzogiorno e il senso delle elezioni europee : Ho letto da qualche parte che il Veneto ha battuto il record del proprio Pil. Significa che l'imprenditoria dell'Est va a gonfie vele nonostante un governo nazionale che si occupa di Siri e di Raggi, di reddito di cittadinanza e altre scemenze come la lotta alla povertà che non esiste, visto che i m

"Se gli stupratori sono marocchini...". Vittorio Feltri : la verità sugli immigrati e CasaPound : "Se gli stupratori sono di CasaPound vanno in prima pagina, se sono marocchini vanno liberi". Lo scrive Vittorio Feltri su Twitter, commentando le notizie di stretta attualità. Il fatto è noto. sono stati arrestati ieri dalla polizia di Viterbo due giovani di 19 e 21 anni: sono accusati di violenz