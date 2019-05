Video su Facebook | tifosi smontano un sediolino al San Paolo e lo portano via

ilnapolista

(Di martedì 7 maggio 2019) La denuncia viene da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania per Davvero Verdi. Sulla sua paginaha pubblicato unche ritrae dueche, al termine della partita di domenica contro il Cagliari, in Curva B,con dei cacciaviti undel Sanper portarlo via con sé.Intervenuto a La Radiazza, su Radio Marte, Borrelli ha dichiarato:“I, venuti a conoscenza dell’iniziativa del Comune e della Regione per la sostituzione dei sediolini, hanno ben pensato di “supportarla” portandosi a casa alcuni dei vecchi sediolini come cimeli. C’è anche da domandarsi come hanno fatto a entrare con cacciaviti e altre chiavi”.Borrelli ha contestato il fatto che iin questione non abbiano chiesto l’autorizzazione al prelievo:“A nostro avviso l’appropriazione dei sediolini poteva essere ...

prensacom : Candidato Ricardo Lombana durante Facebook Live #Ruta2019 #EleccionesPanama - Giorgiolaporta : Questo video l'ho girato pochi minuti fa sul palco di #Prato. Ecco l'accoglienza al Prof. Rinaldi. Se questa è la '… - virginiaraggi : Altro che mattonate in faccia!Minacce e insulti non ci spaventano e non ci fermeranno.Le regole si rispettano,sempr… -